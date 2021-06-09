Томской футбольной школе «Ермак» исполнилось 5 лет

XV международный фестиваль «Локобол-2021-РЖД» для команд 2009-2013 г.р. ДФЦ «Ермак» опять первый.

У ДФЦ «Ермак» на сегодняшний день есть отличные тренировочные площадки, да и сами они кое-что построили. В общем, многое удалось сделать за какие-то пять лет.

Наши побеждают

- Мы открываем новый футбол в Сибири! - заявил несколько лет назад директор ДФЦ «Ермак» Дмитрий Суворков.

Организаторы поставили перед собой и тренерским составом цель сломать стереотипы старой школы советского футбола и кардинально изменить представления томичей о самой игре, о том, как нужно постигать эту науку. Похоже, им это удается. На празднике, который состоялся 6 июня на стадионе ТГУ, всем стало понятно, что «Ермак» уже буквально взорвал эти стереотипы! Фейерверки счастья и радости на лицах родителей, малышни и самих юбиляров еще ярче засияли, когда неожиданно хлынул дождь, и тренеры позвали воспитанников в раздевалки просушиться.

- Футбол под дождем - это класс! - кричали мальчишки на поле. И даже далекий от футбола зритель сразу бы понял - перед ним мальчишки, которые привыкли побеждать. Действительно, для них сегодня второе место на каком-нибудь турнире считается проигрышем. Но одновременно это и серьезная работа над ошибками.

Осенью 2018 года «Ермак» переехал в большое красивое здание, перед этим буквально восстановив его из руин. И уж здесь-то созданы все условия для этой работы. Отлично оборудованная учебная комната, комфортная зона отдыха, возле школы - поле для мини-футбола и спортивная площадка.

Судя по неуклонно растущему рейтингу и многочисленным победам, ребята здесь действительно учатся, а не просто приходят погонять мяч. Так, на ХV международном фестивале «Локобол - 2021 - РЖД» для команд 2009-2011 годов рождения (он проходил в Томске 28-30 мая) ДФЦ «Ермак» занял первое место. Чуть раньше, на межрегиональном турнире «День Победы» среди юношей 2009 года рождения, наши ребята также одержали безоговорочную победу.

В регион - новых арбитров, во все дворы - футбол

ДФЦ «Ермак» сегодня можно считать «богатым наследником». Летом он проводит занятия на стадионе «Мотор» (Томск, ул. Усова, 68, стр. 2), где есть вся необходимая инфраструктура: раздевалки, душевые, трибуны, освещенное поле. А крытый футбольный манеж «Академия спорта» (Томск, пр. Развития, 7) является основной тренировочной базой ДФЦ «Ермак» в холодное время года, с октября по апрель. Комплекс также оборудован современными раздевалками с душевыми.

В «Ермаке» не боятся ставить на молодых. Все они - прогрессивные специалисты с футбольной практикой и опытом работы с детьми. Они умеют вовлекать, вдохновлять, помогают мальчишкам вырабатывать командный дух и закалять характер.

Недавно ДФЦ «Ермак» совместно с Томской областной федерацией футбола объявил набор слушателей первого года подготовки во вновь созданную Школу футбольного арбитра. Основная задача школы - поиск, воспитание и базовая подготовка футбольных арбитров для обслуживания матчей в рамках соревнований, проводимых под эгидой ДФЦ «Ермак» и ТОФФ, а также для их последующего выдвижения и представления в списки судей, обслуживающих различные соревнования среди любительских и нелюбительских футбольных клубов.

Дмитрий Суворков считает, что российский футбол отстал от мирового лет на 20, поэтому главная задача для него - наверстать упущенное время. Помимо планомерной работы непосредственно в сфере профессионального футбола, четкой отработки системы тренировок, проведения региональных и городских турниров, руководство ДФЦ «Ермак» по собственной инициативе вот уже три года реализует уникальный проект «Футбол в каждый двор».

Летом на десяти открытых площадках Томска два раза в неделю тренеры «Ермака» проводят бесплатные тренировки для мальчишек из окрестных дворов. А в конце августа проходит фестиваль дворовых команд. Расписание и адреса площадок можно узнать на сайте ДФЦ «Ермак»

До 2023 года планируется создание академии «Ермак», а к 2025-му - профессионального футбольного клуба. Судя по тому, какими темпами ребята двигаются, у них все получится.