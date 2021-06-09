Ставки вырастут, господа: до 1 июля томичи еще могут взять льготную ипотеку под 6,5%

Что ни говори, приобретение нового жилья для большинства россиян было и остается важнейшим событием. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выступая в начале июня на пленарном заседании ПМЭФ, президент России Владимир Путин развеял сомнения правительства, Центробанка и населения по поводу действия льготной ипотеки после 1 июля 2021 года.

Глава государства предложил продлить ипотечную программу с господдержкой для всех регионов еще на один год, до 1 июля 2022-го. Так что исполнителям на уровне Федерации остается лишь внести в нее определенные корректировки.

Возвращаясь к предыстории: в конце апреля прошлого года правительство России утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Тогда, в разгар пандемии коронавируса, это решение воспринималось как одна из ключевых антикризисных мер.

По официальным данным, за весь период ипотечные кредиты с господдержкой в нашей стране оформили свыше 500 тыс. семей. В жилищное строительство благодаря этому дополнительно поступило более 2 трлн рублей.

Напомним, ипотеку с господдержкой можно оформить при покупке квартиры в новостройке с первоначальным взносом не менее 15%. Максимальная сумма кредита по программе составляет 6 млн руб. для регионов и 12 млн руб. – для Москвы и Санкт-Петербурга.

В разгар пандемии программа льготной ипотеки стала одной из важных антикризисных мер для строителей. Фото: с сайта tomsk.gov.ru

Покупатель голосует рублем

В минувшем октябре власти приняли решение о продлении программы до 1 июля 2021-го. Ну а далее вокруг льготной ипотеки развернулась настоящая интрига. Эксперты – банкиры, застройщики, чиновники – бурно обсуждали, является ли кредит на квартиру под 6,5% благом или злом для строительной отрасли и экономики в целом.

Сами покупатели при этом продолжали голосовать за и против своим кровным рублем. По данным Центробанка, на 1 мая 2021 года в рамках «Программы 6,5» было выдано кредитов на сумму свыше 1,4 трлн руб. Хотя, надо сказать, в Томской области особого ажиотажа не наблюдалось.

Так, в первом квартале заемщики региона получили в банках почти 3 000 ипотечных кредитов на сумму 6,6 млрд руб. – на 19% больше, чем годом ранее. В то же время по программе ипотеки с господдержкой в январе – марте было выдано лишь 307 кредитов примерно на 800 млн руб. (более свежих цифр пока не представлено). По информации Отделения Томск Банка России, это составило 12% в общем объеме и 11% – в общем количестве.

В середине марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что решение о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% будет приниматься ближе к июлю. Тогда же глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила: сохранить программу под 6,5% имеет смысл в тех регионах, где ее осуществление не привело к негативным последствиям «с точки зрения снижения доступности жилья и формирования предпосылок ипотечного пузыря».

По расчетам регулятора, после 1 июля продлить льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы в том числе в Томской области. Помимо нашего региона, в список потенциальных кандидатов вошли 23 субъекта: Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская и Курганская области.

Главным камнем преткновения на пути развития льготной ипотеки в России стал, конечно, существенный рост цен на новостройки, который «паровозом» потащил за собой и стоимость квартир на вторичном рынке.

Справедливости ради, какого-то запредельного скачка в регионе не наблюдалось. По данным Томскстата, в первом квартале 2021 года на первичном рынке жилья цены в сравнении с IV кварталом 2020-го выросли на 4,1%. Средняя цена квадратного метра в новостройках составила 64 134 руб., во «вторичке» – 59 531 руб.

Вслед за количеством ипотечных займов стали расти цены не только на новостройки, но и на «вторичку». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продлить нельзя отменить

Названные цифры не так велики в сравнении с иными территориями. Как раз о них с возмущением говорил президент РФ 8 апреля на совещании, посвященном итогам реализации его посланий парламенту. Он привел статистику, согласно которой в среднем по России стоимость жилья выросла на 12%. В частности, в Северной Осетии рост составил 30%, в Орловской области – 19,7%, в Рязанской области – 17,6% и так далее.

Федеральной антимонопольной службе было поручено до 15 мая выяснить причины заметного роста цен на квартиры в стране. Работа была проделана, хотя… 28 мая заместитель главы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что по итогам проверки инспекторы ФАС «не выявили факта картельного сговора между застройщиками в России по стоимости жилья».

Итак, что потенциальные покупатели имеют на сегодняшний день? Как выяснилось, льготная ипотека может быть продлена еще на год, до июля 2022-го. Подчеркнем: во всех субъектах Российской Федерации.

Действительно, мера носила антикризисный, а значит, временный характер. «Но резко обрывать и сворачивать ее, конечно, нельзя, – сказал президент. – Надо учитывать важную роль ипотеки в нынешней ситуации для решения жилищных проблем граждан и развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей».

Однако в действующие для льготной ипотеки правила правительство по предложению Путина внесет некоторые изменения. Во-первых, будет установлена ставка в размере 7% и, во-вторых, предельную сумму кредита сделают единой для всех регионов РФ – в размере 3 млн руб.

Очевидно, соответствующие практические решения не заставят себя ждать, поскольку 1 июля не за горами. Льготная эпопея продолжается, а пока, если повезет, еще можно успеть взять ипотеку под 6,5%.