Экологичность плюс качество: Межениновская птицефабрика инвестирует в новые технологии переработки отходов

Экологический инвестпроект Межениновской птицефабрики – это переработка помета цыплят-бройлеров в органические удобрения, которые будут использоваться для поддержания плодородия засеваемых почв. Фото: Ксения Высотина

Текущий год должен стать знаковым для одного из ведущих томских агрохолдингов: на Межениновской птицефабрике реализуются два крупных экологических проекта общей стоимостью 330 млн рублей. Уже к концу лета намечен ввод в эксплуатацию современных локальных очистных сооружений. Помимо этого, предприятие модернизирует систему переработки отходов и выработки из них органических удобрений.

– Необходимость в таких инновациях вызвана самой жизнью, – считает замначальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Алексей Савенко. – Люди заинтересованы в том, чтобы работа крупных предприятий не наносила вред окружающей среде, не создавала проблем жителям Томска и окружающих районов. И применение Межениновской птицефабрикой передовых биотехнологий способствует решению многих экологических и социальных проблем. Результат может почувствовать каждый: в радиусе 300 метров вокруг фабрики практически полностью исключены неприятные запахи, а все органические отходы преобразуются в полезные удобрения, которые можно использовать для эффективного выращивания зерновых и масличных культур.

Александр Савенко: Агрохолдинги региона вложили полмиллиарда рублей, чтобы решить проблему неприятных запахов. Фото: Ксения Высотина

Цель – экономика замкнутого цикла

Работа по вводу в эксплуатацию новой системы локальных очистных сооружений стартовала в 2020 году. Для очистки производственно-бытовых сточных вод предприятия было закуплено передовое оборудование компании Nijhuis Water Technology, которая занимается проектированием и поставкой подобных систем по всему миру.

– Этот проект делится на две части. Первая включает ввод в строй системы механической и физико-химической очистки, вторая – биологической очистки, – рассказывает главный энергетик птицефабрики Алексей Санников. – В создание первой очереди мы инвестировали порядка 250 млн рублей, система начнет использоваться через два месяца. Это позволит ежесуточно очищать до 2 300 кубометров сточных вод.

Алексей Санников: "В создание первой очереди мы инвестировали порядка 250 млн рублей". Фото: Ксения Высотина

Вторая очередь подразумевает такую систему биоочистки, в результате которой показатели качества сточных вод позволят сбрасывать их непосредственно в водоем, минуя центральные городские очистные сооружения. «Надеемся, что полный этап биологической очистки начнет действовать через год, в августе 2022-го», – считает главный энергетик предприятия.

Еще один экологический инвестпроект Межениновской птицефабрики – это переработка помета цыплят-бройлеров в органические удобрения, которые будут использоваться для поддержания плодородия засеваемых почв.

– В 2020 году мы приобрели немецкое оборудование марки Backhus, которое позволяет на новом уровне компостировать помет цыплят-бройлеров для последующей его переработки в органические удобрения, – рассказывает заместитель гендиректора по животноводству и растениеводству птицефабрики Владимир Ермоленко. – Весь помет, поступающий на площадку компостирования, перемешивается специальным ворошителем, с равномерным внесением биопрепарата. В результате получается оптимальное содержание азота и различных органических соединений. В общей сложности мы планируем ежегодно перерабатывать на этой площадке до 50-60 тыс. тонн помета.

Ворошитель марки Backhus превращает куриный помет в органическое удобрение. Фото: Ксения Высотина

По словам научного руководителя проекта Анны Линник, удобрения, полученные на базе дочернего предприятия ООО «ОрганикАгро», значительно повышают плодородие почвы, увеличивая урожайность и здоровье растений, улучшают структуру гумуса в течение трех лет после внесения.

– Сфера наших применения органических удобрений необычайно широка: это в первую очередь сельское хозяйство, садоводство и цветоводство, приусадебные участки, использование в лесном и городском зеленом фонде, – говорит Анна Линник. – Мы планируем производить экологически чистые безопасные для почвы и растений удобрения. Например, «Биокомпост Агро-М» стимулирует рост самых разных культур, снижая их заболеваемость и ускоряя сроки созревания, что подтверждается экологическими сертификациями и исследованиями. Мы планируем продавать эти удобрения дачникам, работать с сельхозпроизводителями по бартеру, уже есть запросы от частных хозяйств из южных регионов России

Свои эффективные органические удобрения Межениновская птицефабрика намерена реализовывать не только в пределах России, но и экспортировать в другие страны.

– В настоящий момент Китай, где наблюдается стремительное обеднение плодородной почвы, активно закупает удобрения подобного типа для поддержания своего сельскохозяйственного оборота, – рассказывает Владимир Ермоленко. – Также мы прорабатываем варианты экспорта жидких и гранулированных удобрений в Испанию, Турцию и Иран, от которых получили предложения о сотрудничестве. Проблема истощения плодородного слоя Земли с каждым годом становится все острей, поэтому спрос на эффективные экоудобрения, которые намерена производить птицефабрика, будет только расти.

Площадка локальных очистных сооружений начнет работу в августе текущего года. Фото: Ксения Высотина

Введение в строй новых объектов замыкает на предприятии цепь экономики замкнутого цикла: благодаря передовым биотехнологиям птицефабрика получит органические удобрения высокого качества для выращивания собственных сельскохозяйственных культур, которые, в свою очередь, будут использоваться в производстве кормов для цыплят.

– Эти методы позволяют нам соответствовать всем актуальным трендам экологического производства, – заметил Владимир Ермоленко. – Сегодня мы инвестируем в переработку отходов, в новые виды технологий и оборудования, став пионерами в этом направлении среди коллег по Сибирскому федеральному округу. Мы понимаем, что современное крупное производство невозможно без глубокой переработки отходов и заботы об окружающей среде, поэтому намерены и впредь уделять этому повышенное внимание.