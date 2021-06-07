«Новый город»: фоторепортаж с открытия томского фестиваля уличного искусства Street Vision

Фотография, инсталляция, живопись, графика, керамика, граффити, фотоколлаж – все это можно посмотреть в трехэтажном здании на Мельничной, 8. Фото: Ксения Высотина

Арт-фестиваль Street Vision в 2021 году пройдет в Томске с 5 по 12 июня. В рамках которого гостей ждут выставки разных направлений искусства, мастер-классы и музыкальные выступления. Фоторепортаж с открытия фестиваля в «Комсомольской правде - Томск».

Фото: Ксения Высотина

Главной площадкой для проведения стало здание на набережной Томи по ул. Мельничная, 8, где на нескольких этажах развернулась выставка. Томичи смогут оценить такие направления искусства, как: фотография, живопись, графика, скульптура, граффити и многие другие. На улице сделали зону отдыха, где зрители смогут насладиться игрой ди-джеев.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Темой Street Vision - 2021 стал «Новый город», авторы выставки предлагают посмотреть на Томск их глазами.

Фото: Ксения Высотина

Фотография, инсталляция, живопись, графика, керамика, граффити, фотоколлаж – все это можно посмотреть в трехэтажном здании.

Фото: Ксения Высотина

- Такого в Томске нигде не найдешь. Это очень здорово, что организаторы фестиваля дают нам возможность посмотреть на искусство, привезенное с других городов и даже стран, - отметила одна из посетительниц выставки.

Фото: Ксения Высотина

К трем часам дня, по подсчетам организаторов, выставку посетили уже около 200 человек.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Напомним, первый уличный фестиваль Street Vision, стартовал в 2012 году. На мероприятии раскручивались такие направления, как: граффити, арт, музыка, фотография, и даже проводились лекции по искусству.