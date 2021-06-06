«Великий, могучий, правдивый и свободный»: томичи отмечают День русского языка

Сегодня, спустя 200 лет, Александр Сергеевич Пушкин мог бы и не понять современных россиян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 6 июня, в России и в мире отмечается международный День русского языка. В нашей стране в качестве государственного праздника он был учрежден в 2011 году указом президента РФ. Дата выбрана со значением: это день рождения нашего великого поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина.

Говорят миллионы по всему миру

Как сказано в официальном документе, праздник учрежден для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.

Русский язык был и остается один из крупнейших языков мира. По численности говорящих он занимает шестое место в мире после английского, китайского, хинди, испанского и арабского; по степени распространенности – восьмое место после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского. Такие данные за 2020 год приводит РИА Новости.

По использованию в Интернете русский язык стоит на втором месте. Это один из самых переводимых языков в мире: среди языков, на которые переводится большинство книг, русский занимает седьмое место. А среди языков, с которых чаще всего переводят, русский стоит на четвертом месте.

В настоящее время на русском языке говорят около 146 млн граждан Российской Федерации и еще примерно 127 млн человек в зарубежных странах.

В ходе переписи гражданам будет задан вопрос о национальной принадлежности и родном языке.Фото с сайта syktsu.ru

Томичи – люди русскоязычные

Какой субъект Федерации можно назвать самым русскоязычным? Об этом рассказывает сайт Всероссийской переписи населения (ВПН).

Отметим: в 2002 году Томская область входила в число самых русскоязычных регионов страны. Наряду с «соседями» – Алтайским краем, Новосибирской и Кемеровской областями – этот показатель у нас составлял 99,9%. К 2010 году процент указавших владение русским языком по Сибири чуть снизился, буквально на десятые доли.

Согласно данным ВПН-2010, пока последней по времени, самым русскоязычным регионом России признан Ненецкий автономный округ. Там владение русским указали 99,6% населения (41,9 тыс. из 42 тыс. жителей). На

втором месте Республика Мордовия, где владели русским 99,4% жителей. Далее идут Амурская и Нижегородская области, Ставропольский край, Тульская и Волгоградская области.

Регионом с наименьшей долей указавших владение русским языком оказалась Республика Тыва – 84,7%. Что любопытно, на втором месте Санкт-Петербург: из 4,880 млн жителей северной столицы в 2010-м указали владение русским 4,295 млн, или 88%.

В Москве из 11,503 млн жителей, зафиксированных переписью 11 лет назад, указали владение русским 11,103 млн человек (96,5%). Всего русским языком на момент предыдущей ВПН владело 99,1% населения России, в том числе 99,5% городских жителей и 98,1% сельских.

Современную ситуацию с «великим, могучим, правдивым и свободным» (не забыли слова Ивана Тургенева?) можно будет представить по результатам Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2021 года с применением цифровых технологий.

Респонденты вправе свободно дать любой ответ на вопрос о национальной принадлежности и родном языке. При этом гражданам зададут вопрос не только о владении определенными языками, но и об их использовании в повседневной жизни.

На первом месте по количеству иностранных заимствований оказалась сфера образования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Давайте говорить по-русски!

Увы, спустя 200 с лишним лет со дня рождения сам великий поэт, которому посвящен День русского языка, мог бы и не понять нас, современных россиян.

Как сообщает «Российская газета», недавно Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина провел исследование, выяснив, в каких сферах в нашей речи используется больше всего заимствований. Результат оказался неожиданным даже для самих лингвистов.

Всего было выявлено 329 заимствованных слов, которые вошли в русский язык и активно используются в 12 важнейших отраслях, включая государственное управление и менеджмент, искусство и культуру, информационные технологии и пр.

Оказалось, что на первом месте сфера образования, где «живет» 23,5% всех заимствований. «Менторство, коуч, тренинг, тьютер... В погоне за модой, чтобы быть инновационными и передовыми, предлагаются эти бесконечные неудобоваримые выражения», – отметила ректор Пушкинского института Маргарита Русецкая.

На втором месте – сфера товаров и услуг, где процветают аутлеты, бонусы, барбершопы, логистика, паркинги, каршеринги и карпулинги. На третьем – общество со своими хейтерами, тиктокерами, инфлуэнсерами, комьюнити и эйджизмом.

Только четвертое место по количеству иностранных заимствований у информационных технологий. Апгрейд, интерфейс, копипаст, юзабилити и так далее: многие термины, которые пришли из этой сферы, не понятны большинству людей, владеющих русским языком.

Современный «новояз» агрессивно внедряется в публичное общение, в медиапространство... Может, нам стоит чаще оглядываться на Пушкина и снова начать «говорить по-русски»? Прямо с сегодняшнего дня.