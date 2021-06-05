«Из маленькой тусовки»: 5 июня стартовал томский фестиваль современного искусства Street Vision

За несколько лет проект во главе с основателем Иваном Ларионовым вырос до большого городского фестиваля современного искусства.

Арт-фестиваль Street Vision в 2021 году пройдет в Томске с 5 по 12 июня. В этом году мероприятие состоится на разных площадках города, а не централизованно, как раньше. О том, «как?» и «где?», рассказал «КП-Томск» организатор фестиваля Дмитрий Шатов.

Как и когда все начиналось?

Впервые Street Vision прошел в Томске в 2012 году. На мероприятии раскручивались такие направления как граффити, арт, музыка, фотография, даже проводились лекции по искусству.

Ежегодно в фестивале принимают участие художники, музыканты и другие творческие личности из разных городов России и стран СНГ.

– Намного вырос масштаб события с 2012 года. Из маленькой тусовки друзей оно превратилось в полноценное городское мероприятие, – считает Дмитрий Шатов.

За несколько лет проект во главе с основателем Иваном Ларионовым вырос до большого городского фестиваля современного искусства со своей образовательной программой, концертными блоками молодежных исполнителей и арт-экспозициями. На него приезжали разные известные в России и за рубежом личности, например, российский художник-каллиграф Покрас Лампас, участники аудиовизуального проекта IC3PEAK, современный российский художник Тимофей Радя и многие другие.

Спустя 9 лет после создания Street Vision он превратился в собрание разной талантливой и креативной молодежи нашей страны.

Какие были проблемы с организацией на фоне ограничений в 2021-м?

– Самая главная проблема – отменилось закрытие фестиваля, которое должно было пройти в Академгородке. Были анонсированы музыкальный концерт, маркет и инсталляции, фудкорты. Это достаточно семейное мероприятие, которое рассчитано на более взрослую аудиторию, например, молодые семьи с детьми. Эту часть фестиваля мы вынуждены перенести на август. Пока что можем провести только открытие, с соблюдением всех ограничительных мер, и пускать на выставку по 50 человек, – рассказывает Дмитрий.

Сколько всего в этом году будет площадок?

– В 2021 году будет две площадки. 5 июня открывается выставка по всем направлениям: фотография, инсталляция, живопись, графика, керамика, граффити, фотоколлаж. Она будет проходить в мастерской на ул. Мельничной, 8а. Вторая площадка будет задействована площадка в баре TREND на пр. Ленина 60/1, где пройдет большой концерт. Запланировано выступление около 10 коллективов.

Среди артистов – Саша Огородников, группы «Печатная машина», «Опасное лето», томские ребята NDS FLAVA & GXRY и, конечно, хедлайнер этого года – группа «Убийцы Crystal».

Приедут ребята из 30 городов России и стран СНГ. Например, из Тюмени, Орла, Санкт-Петербурга, Бишкека.

Сколько билетов было запланировано и сколько распродано?

– Мы решили немного ужать масштаб в связи с ограничениями. Было запланировано около тысячи билетов, и все они распроданы. Несколько дней назад закрыли продажи, – отметил с гордостью Дмитрий. – В принципе, в масштабе томского городского мероприятия это достаточно неплохой результат, особенно сейчас, в условиях пандемии.

Какая «фишка» была на прошлом фестивале и какая в этом году?

– В 2018 году мы сделали большой концерт. До этого на фестиваль приезжало по одному специальному гостю, это мог быть какой-нибудь музыкант или известный художник.

А вот на последнем мероприятии было организовано три музыкальные сцены, одна на территории Дворца зрелищ и спорта, там играли ди-джеи, вторая сцена в гараже, где играли местные рок-группы, и третья, самая большая площадка, – в Академгородке, с большим концертом пяти хедлайнеров: IC3PEAK, Mujuice (российский электронный музыкант), «Буерак» (российская рок-группа) и Kedr Livanskiy, известная исполнительница из Москвы.

В этом году в Академгородке на проспекте Развития мы должны были сделать одну большую площадку для молодых семей и зрителей более старшего возраста и, как было сказано выше, мероприятие отменилось. Также на все лето запланированы более локальные мероприятия на 100-200 человек.

Будет ли в этом году специальный гость?

– Да, в нынешнем году хедлайнером будет приглашенная музыкальная группа из Москвы «Убийцы Crystal». Между прочим, сами ребята родом из Томска. Также приедет достаточно известный культуролог Андрей Паршиков.

Кстати, на главный вопрос о том, как организатором удалось договориться с местными властями, чтобы те дали разрешение на проведение мероприятия, Дмитрий Шатов не ответил, сославшись на конфиденциальность информации.

Напомним, что последний томский фестиваль уличной культуры прошел в 2018 году на площадке Дворца зрелищ и спорта. В 2021-м открытие выставки пройдет по адресу: ул. Мельничная, 8а, фестиваль продлится до 12 июня.