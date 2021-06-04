Коронавирус в Томске, актуальные новости 4 июня 2021 года: выздоровели 11, заболели 27 жителей региона

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 11 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 835. Фото: Ксения Высотина

На 4 июня в Томской области общее число заболевших составило 32 967 человек. За сутки было выявлено 27 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 11 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 835, число умерших – 440.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 21,5 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,16.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет сегодня 1.16. Скриншот графики с сайта yandex.ru/covid19

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 июня. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,9.