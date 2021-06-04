В весенне-полевой кампании 2021 года в Томской области участвует более сотни хозяйств

К 24 мая томские аграрии успели засеять больше 60 процентов яровых полей.

По всей Сибири посевная кампания нынче проходит с отставанием от прошлогодних темпов. Причиной тому стала затянувшаяся весна и низкие температурные показатели в апреле. Тем не менее в 10-х числах мая в регионах СФО начались весенние полевые работы.

Среди овощеводов

На севе яровых культур передовиками выступили аграрии Зырянского, Кожевниковского и Асиновского районов, затем вошли в посевную кривошеинцы, первомайцы, шегарцы. Хозяйства сеют пшеницу, овес, ячмень, горох и вику, а также рапс, многолетние и однолетние травы.

Посевная площадь в Томской области в 2021 году составит 329,7 тыс. гектаров, в том числе яровыми культурами планируется засеять 196,9 тыс. га. Как сообщили в региональном департаменте по социально-экономическому развитию села, в весенне-полевой кампании участвуют 102 хозяйства. На 24 мая яровой сев был проведен на площади 120,1 тыс. га (это свыше 60% от плана).

- Те, кто вышел первыми на посев, получили дружные всходы на шестой-седьмой день, даже в условиях Кривошеинского района. Можно смело сказать, что после прошедших дождей эти посевы дадут хороший урожай, - считает замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Сегодня перед полеводами стоит задача провести посев зерновых и зернобобовых, рапса, льна, картофеля и овощей в оптимальные агротехнологические сроки. По южным районам уложиться нужно до 5 июня, по северным - до 10 июня.

Отметим, что томские хозяйства ежегодно наращивают темпы сева. «Это обусловлено, прежде всего, увеличением объема осенней подготовки почвы к посевной, что напрямую влияет на урожайность и сокращает весеннюю обработку почвы, - пояснил А. Кнорр. - Под урожай 2021 года аграрии подготовили паров и зяби на 136,7% больше уровня 2015-го, что составило 95% ярового сева».

На ускорение темпов посевной повлияла и техническая оснащенность предприятий. За пять лет парк томских хозяйств пополнился на 1 700 единиц сельхозтехники и оборудования, из них свыше 850-ти просубсидировано. К началу мая в 2021 году аграрии приобрели и законтрактовали 188 единиц техники на сумму свыше миллиарда рублей.