Добились убедительного роста

На встрече Ирина Сиберт рассказала губернатору о ключевых итогах развития Первомайского района за последние пять лет.

Разумеется, и труженикам села, и особенно местному бизнесу нелегко пришлось в ковидном 2020-м. Но задел, созданный первомайцами в экономике и производстве, позволил пройти непростой период с минимальными потерями, а по некоторым направлениям даже достичь роста.

Ирина Сиберт рассказала губернатору о ключевых итогах развития Первомайского района за последние пять лет. Так, доходы муниципального бюджета составили в 2020 году 884,9 млн руб. (в 2015-м - 633 млн); расходы консолидированного бюджета - 879,2 млн против 622,7 млн руб.

При этом дотационность за пять лет снизилась с 29,88% до 26,22%. На один рубль местного бюджета в минувшем году привлечено 15,2 руб. из областной и федеральной казны; в 2019-м этот показатель составлял 10 руб.

Получила поддержку областного бюджета муниципальная соцсфера. С 2015 года построены второй корпус детсада «Светлячок» на 90 мест в райцентре и фельдшерско-акушерский пункт с жильем в пос. Узень, выполнен капремонт Первомайской средней школы. За пять лет отремонтировано 39,8 км автодорог, в районном центре построено 52 км внутрипоселковых сетей газопровода.

В социальной сфере часть наболевших вопросов уже снята благодаря поддержке областной администрации.

Село, лес и бизнес

В ходе встречи Ирина Сиберт акцентировала внимание на работе АПК. Объем производства продукции сельского хозяйства предприятиями района за 2020 год достиг 280 млн руб. Кстати, труженики агропрома зарабатывают в среднем 30,4 тыс. руб.

За пятилетний период было реализовано пять инвестиционных проектов, включая реконструкцию свиноводческого комплекса ООО «Агро» на 750 свиноматок. Та же компания запустила проект по органическому земледелию и экспортно-ориентированную переработку льна. В 2020 году было засеяно 2 563 га, из них льна и рапса - 1 243 га.

Кроме того, построен животноводческий комплекс ООО «Березовская ферма» мясного направления на 1 000 голов, АПК «Первомайский» организовал производство товарного зерна и кормов, а СПОК «Держава» наладил производство продукции из мраморной говядины.

Сейчас в первомайских хозяйствах продолжаются весенние полевые работы. Отметим, что за год пахотные площади приросли почти на 600 гектаров и сегодня составляют 22,5 тыс. га. В 2020-м местные аграрии добились убедительного роста: производство сельхозпродукции увеличилось более чем на 50%.

Развивается в Первомайском районе и лесная отрасль. Объем заготовки древесины в 2020 году вырос до 1 231,2 тыс. кубометров - более чем в два раза по сравнению с 2015-м. Количество работающих в отрасли составляет сейчас около 1 500 человек, средняя зарплата - 36,7 тыс. руб.

На территории муниципалитета, в частности, реализуется проект ООО «Сибирский биоуголь» по утилизации древесных отходов в пос. Беляй. Идет обновление материально-технической базы предприятий «Чичка-Юльский ЛПХ» и «Чулым лес».

В пользу района говорит и тот факт, что за последние годы здесь остается стабильным количество субъектов МСП. Сейчас их насчитывается около 400, из них более 290 - индивидуальные предприниматели. В том числе малый и средний бизнес сохраняется и развивается за счет господдержки. Так, в прошлом году в рамках пилотного проекта по сокращению уровня бедности средства на развитие собственного дела в сумме 12,2 млн руб. получили 50 предпринимателей, из них 21 - вновь созданные ИП.

Губернатор Сергей Жвачкин, в свою очередь, уделил особое внимание восстановлению занятости. Из-за вынужденных ограничений, связанных с пандемией, численность безработных выросла с 236 человек в 2019-м до 590 в конце 2020 года. Однако благодаря развитию производств и поддержке предпринимательской инициативы занятость начала восстанавливаться, и в мае безработных в районе осталось уже 372 человека.

Жилье, дороги и ЖКХ

Если говорить о жилищном строительстве, за пять лет в районе построено четыре многоквартирных дома (105 квартир), 12 двухквартирников в селе Комсомольск, три бюджетных дома и 115 объектов ИЖС. В 2021-м начнется возведение пяти жилых домов по программе «Комплексное развитие сельских территорий», а в последующие годы будет построено еще 30.

Жители не только райцентра, но и других населенных пунктов участвуют в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Уже обустроено три дворовых и семь общественных территорий на сумму свыше 18 млн руб. Добавим, что в 2018-2020 годах 19 проектов на такую же сумму реализовано по программе «Инициативное бюджетирование».

Благодаря губернаторской дорожной программе в 2016-2020 годах в районе отремонтировано 39,8 км автодорог, 2,3 км пешеходных дорожек и обустроено 39 переходов. Кроме того, с 2018-го в селе Первомайское начато строительство внутрипоселкового газопровода: всего планируется протянуть 67 км сетей и подключить почти 1 800 физических и 17 юридических лиц.

- Все перечисленные проекты мы стараемся реализовывать комплексно, направляем их в населенные пункты, имеющие тенденцию к развитию, - отметила Ирина Сиберт. - Вообще, на 2021-2025 годы у района большие планы. Надеемся, продолжится масштабный для нас проект газификации. В настоящее время ведется разработка концессионного соглашения, в рамках которого будет проведена частичная реконструкция тепловых сетей и построено 10 газовых котельных.

Еще один большой проект - строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводной сети в Первомайском. Сейчас ведется разработка проектной документации, а в 2022-м по областной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» на его реализацию заложено более 70 млн руб. В перспективе реконструкция канализационных систем и строительство очистных сооружений в райцентре, пос. Улу-Юл и селе Комсомольск, проект по газификации мкр. Зеленый.

Жители населенных пунктов участвуют в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Что предстоит сделать

Встречи с руководителями муниципалитетов позволяют губернатору Томской области глубже вникнуть в проблемы каждой территории. Глава Первомайского района также озвучила «болевые точки», в первую очередь, в социальной сфере.

По ее словам, с 2015 года в муниципалитет привлечено 20 врачей и восемь фельдшеров по «земским» программам. Тем не менее сохраняется дефицит кадров в системе здравоохранения: не хватает минимум 12 узких специалистов-врачей и восемь работников среднего медперсонала. Вызывает социальную напряженность и вопрос с капитальным ремонтом районной больницы.

Ждут финансирования сферы образования и культуры. Строители приступили к ремонту Ореховской школы, в 2019-м проведен капремонт спортивного зала и кровли над ним. Между тем требуется ремонт всего здания. Назрела необходимость возведения новой школы в селе Первомайское, капитального ремонта школы и детсада в Комсомольске, а также школы и детского сада в Улу-Юле.

В селе Березовка мечтают о строительстве своего ДК, а в селе Ежи здание Дома культуры находится в аварийном состоянии, так что пришлось временно переместить работников в приспособленное помещение. Капитальный ремонт не помешает районной детской школе искусств, ДК в селе Первомайское, дер. Туендат, пос. Улу-Юл.

Впрочем, часть острых вопросов уже снята благодаря поддержке областной администрации, подчеркнула Ирина Сиберт: «От лица жителей хочу поблагодарить губернатора за поддержку, оказанную в ремонте кровель Куяновской и Березовской школ, в капремонте Первомайской средней школы. Построены детские сады на 145 и 90 мест в райцентре, открыты дошкольные группы, благодаря чему проблема обеспечения местами дошкольников решена в полном объеме».

В ряду проектов, которые могут быть реализованы в районе, назовем возведение жилья для селян, строительство водопровода в мкр. Молодежный села Первомайское, блочно-модульной котельной в пос. Улу-Юл и Центра культуры на 100 мест в дер. Березовка, а также строительство газовых блочно-модульных котельных.

В агропромышленном комплексе тоже планы немалые. Это запуск убойного цеха СПОК «Век» мощностью до 10 голов в сутки; открытие производства молочной продукции сельхозкооператива «Крестьянский»; строительство цеха по переработке льна ООО «Агро». На очереди реализация проектов по производству органического меда и по развитию молочного животноводства ООО «КХ Куендат».

- Мы активно помогаем первомайцам в развитии инфраструктуры - ремонтируем местные дороги, реконструируем главную трассу на востоке области, ведем газ, - подытоживая, сказал Сергей Жвачкин. - В 2021 году в Первомайском районе начнется подключение жителей и бизнеса к сетям газоснабжения: это 1 800 домов, 15 административных зданий, 19 магазинов и восемь котельных. Экологичное и экономичное топливо должно улучшить и предпринимательскую активность в районе, а значит, повысить и занятость, и качество жизни на селе.

В завершение губернатор поручил главе района держать на личном контроле развитие предпринимательства и рынка труда.