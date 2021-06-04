Первое место - профессионалу со стажем

В животноводстве томский зоотехник Владимир Смирнов трудится уже более двадцати лет.

Звания лучшего по профессии он удостоился, набрав рекордное количество баллов, в результате чего и занял первое место в соревновании профессионалов.

В животноводстве Владимир Александрович трудится уже более двадцати лет. Когда-то он начинал техником по осеменению животных, затем работал в АОЗТ «Родина», а сейчас уже восемь лет занимает должность главного зоотехника в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Нелюбино» (Томский район). Селекционирование, племенная работа, руководство многочисленными подчиненными - ветеринарными врачами, зоотехниками, доярками, телятницами... Хозяйство у него хлопотное. Не раз томский специалист был отмечен наградами, участвовал во всероссийском конкурсе в Екатеринбурге.

- На таком конкурсе я был впервые, - рассказывает Владимир Смирнов. - Собрались лучшие зоотехники и демонстрировали теоретические знания и практические навыки по селекции молочного скота. Проходил конкурс в три этапа, требовалось провести подбор животных-производителей с учетом родословной быка, высчитать кровность, произвести нужные подсчеты и измерения. Без настоящих животных, с макетами, в аудиториях.

Для профессионала, который знает свое дело, особых сложностей в конкурсных заданиях не было, опыт работы в хозяйствах много значит. Владимир Александрович убежден: важно любить свою работу, быть неравнодушным к животным, тогда все получится!

В Нелюбинском СПК солидное поголовье скота - 1 230 голов, работы полно в любое время года. Владимир Смирнов грамотно руководит сотрудниками, штат укомплектован, предприятие развивается. Остается добавить, что именно такие квалифицированные специалисты нужны томскому агропрому.