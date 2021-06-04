26 мая по всей стране отмечается День российского предпринимательства

В начале 2021 года в Томской области насчитывалось более 40 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

Со знаменательной датой поздравил представителей местного бизнеса губернатор Томской области Сергей Жвачкин. «Быть настоящим предпринимателем - значит уметь нести ответственность не только за себя и свое дело, но и за свою команду, за свою большую и малую родину. Тяжелейший 2020 год показал, что большинство наших предпринимателей - именно такие, настоящие», - подчеркнул глава региона в своем обращении.

Минувший год из-за пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса стал для всех серьезным испытанием. Но благодаря федеральным и областным мерам поддержки малого и среднего бизнеса и, главное, благодаря усилиям самих предпринимателей подавляющее большинство предприятий сумели выстоять.

Несмотря на коронакризис, в 2020-м Томская область осталась в числе лидеров МСП в Сибири. По данным обладминистрации, наш регион занимает второе место в СФО по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства на душу населения, уступая только Новосибирской области.

По состоянию на 10 января 2021 года на территории области было зарегистрировано более 40,2 тыс. субъектов МСП. Причем это реально действующие компании и индивидуальные предприниматели.

Несмотря на то, что малый и средний бизнес оказались в числе наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей, численность занятых в этой сфере за год увеличилась более чем на четыре тысячи человек. В основном - за счет введения в Томской области специального режима «Налог на профессиональный доход»: самозанятыми зарегистрировалось более 6 200 жителей.

Продолжала развиваться инфраструктура поддержки МСП, где одно из центральных мест занимает региональный центр «Мой бизнес». Здесь в режиме одного окна предприниматели могут получить разнообразные консультации, выбрать формы обучения, воспользоваться государственной поддержкой.

Вместе с Федерацией областные власти приняли большой пакет мер поддержки предпринимателей. Наиболее востребованной стала программа льготного кредитования на поддержку занятости, по которой выдано более двух тысяч кредитов на 4,3 млрд рублей. А программа реструктуризации кредитов помогла облегчить выплаты по 700 займам на 5,8 млрд рублей.

При всех своих минусах пандемия помогла томскому бизнесу найти новые точки роста. Так, в 2020-м импульс получили IT-cфера, онлайн-торговля и некоторые другие быстро развивающиеся сегменты рынка. Ну а сегодня для предпринимателей настало время наверстывать упущенное, создавать и реализовывать перспективные бизнес-проекты. И отнюдь не только в областном центре, но и во всех муниципальных образованиях региона.

Уважаемые предприниматели! Спасибо за ваш труд, силу воли и искреннее стремление сделать лучше и комфортнее жизнь миллиона жителей Томской области. Пусть все у вас получится!