Время мобилизации ресурсов

Коллектив Асиновского бизнес-центра желает всем предпринимателям успешной реализации самых смелых замыслов, финансового благополучия и крепкого сибирского здоровья!

Некоммерческое партнерство «Асиновский бизнес-центр», которое входит в региональную структуру поддержки предпринимательства, было создано осенью 2003 года. С первых шагов малый бизнес района получил в лице этой организации разностороннюю компетентную помощь по всем насущным вопросам. Можно сказать, что центр вдохнул новую жизнь в местную деловую среду, способствуя появлению стартующих предприятий и рождению свежих идей, помогающих развитию бизнеса.

Особо важным периодом работы бизнес-центра стал прошлогодний период пандемии, когда многие коммерческие связи оказались нарушены, а деловая активность в регионах грозила серьезно замедлиться.

- Первой реакцией предпринимателей, которых коснулись введенные ограничения, была растерянность. Но именно в этот момент и проявилась востребованность услуг бизнес-центра. За консультациями о способах получения господдержки обращались представители самых разных отраслей и направлений. А мы, со своей стороны, оперативно информировали коллег о происходящих изменениях, помогали им с оформлением требуемой документации, часто проводя консультации в индивидуальном порядке. Разумеется, многим не хватало эмоциональной поддержки, и они ее здесь получили, - рассказывает руководитель НП «Асиновский бизнес-центр» Светлана Бажина.

В результате энергичных мер помощи бизнес постепенно пришел в себя. За этот срок асиновцам удалось даже расширить ярмарки-продажи своей продукции: каждую пятницу, с 10 до 15 часов, в бизнес-инкубаторе можно было увидеть товары местного производства. Здесь же регулярно шли консультации по всем мерам господдержки малого предпринимательства - от субсидий для начинающих до льгот по ЖКХ. В итоге к концу 2020 года бизнес-центр с соблюдением всех противоэпидемических мер провел около 740 различных мероприятий, включая онлайн-консультации, тренинги, семинары.

- Темы мероприятий были такие: как эффективно продвигать бизнес онлайн, развивать лидерские качества, грамотно выстраивать менеджмент, как продвигать новые проекты, - говорит С. Бажина. - Мы писали бизнес-планы для начинающих предпринимателей, учили правильно оформлять контракты. Словом, деловая жизнь в районе продолжалась, и для такого сложного года ситуация в целом оказалась достаточно стабильной. Во многом это, конечно, заслуга и самих предпринимателей, ведь в их набор личностных качеств обязательно должно входить умение в нужный момент мобилизовать и перегруппировать имеющиеся ресурсы.

Может показаться невероятным, но в прошлом году асиновцы сумели даже организовать бизнес-тур для своих малых компаний по обмену опытом с коллегами на Алтае. Мероприятие состоялось при поддержке Центра субконтрактации Томской торгово-промышленной палаты, администрации Асиновского района и ТПП Республики Алтай. Внушительная делегация асиновских МСП побывала в компаниях, занятых изготовлением полуфабрикатов, переработкой возобновляемых ресурсов, познакомилась со сферой услуг и туризма.

- Нам удалось провести переговоры с предприятиями, занимающимися сбором и переработкой природного сырья. В результате были установлены деловые контакты, достигнуты договоренности о сотрудничестве. Наши бизнесмены получили примеры новых направлений развития коммерции и бесценный опыт, - поясняет директор бизнес-центра.

Сегодня количество предпринимателей, обращающихся за помощью и консультациями в инкубатор, не иссякает: люди, мечтающие начать свое дело, составляют при помощи специалистов бизнес-проекты, оформляют будущую стратегию. Помимо этого бизнесмены развивают свои компетенции на вебинарах и тренингах.

- Можно сказать, что нынешний год предприниматели встретили достаточно уверенно, кризисные страхи улеглись, и сейчас работа по предоставлению инструментов поддержки бизнеса ведется в обычном режиме, - считает Светлана Бажина. - Думаю, что за текущий сезон мы пополним наши предпринимательские кадры, а товары местных производителей продолжат завоевывать новые рынки.