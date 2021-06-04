Обласок из Колпашева: скользя по таежной воде

Выпуск таких лодок компания «Ориент» получила «по наследству» из советских времен.

Почти каждая крупная река на планете является родиной какого-либо оригинального водного средства передвижения, придуманного нашими далекими предками. Бассейн реки Оби не является исключением: еще около трех тысяч лет назад коренные народы Западной Сибири - ханты, манси и кеты - стали использовать здесь обласки - гребные лодки-долбленки, у которых не было киля. Изготавливались они из целого ствола дерева, внутренняя часть которого выжигалась или выбиралась с помощью костяных и металлических орудий. Полученный корпус основательно смолили, лодка получалась необычайно легкой и маневренной на воде.

В советское время обласки массово изготавливались на томских судоверфях для нужд местного Рыбтреста, а сейчас выпуск таких лодок «по наследству» перешел к колпашевскому ООО «Ориент».

- Старые дореволюционные обласки из цельного ствола дерева невероятно верткие, и управлять ими неопытному человеку очень сложно, ведь бескилевая лодка могла запросто перевернуться, - рассказывает руководитель предприятия Владимир Соловьев. - Советский вариант обласка разработал ссыльный ленинградский инженер, который предложил штамповать лодки из стеклопластика. Испробовали множество форм корпуса, пока не создали идеальную матрицу. Получившиеся лодки были устойчивыми на волне, охотники даже стреляли с них из ружья без риска опрокинуться.

В итоге сотни рыбаков Александровского, Каргасокского, Парабельского, Молчановского и Колпашевского районов стали добывать свой богатый улов на обласках из стеклопластика. Пользуется популярностью этот вид речного транспорта и сейчас, хотя размеры лодок стали чуть меньше.

- Мы уже десять лет изготавливаем обласки длиной 4,1 и 4,9 метра. Благодаря легкости и размерам их удобно транспортировать, фактически это та же самая разработка советского времени, - поясняет Владимир Сергеевич. - Грузоподъемность обласка 250-300 килограммов, что вполне достаточно для рыболовов и охотников. Ходовые качества на открытой воде и среди заросших извилистых речек отличные, недаром остяки перемещались на обласках вверх и вниз по Оби, как по суше на мотоциклах.

Технология производства весьма проста. В свое время двое опытных специалистов изготавливали один обласок за день, успевая формовать будущую отливку и снимать вчерашнюю, обтачивая ее борта и детали. При этом процесс безотходный - все обрезки используются в новой заливке формы. Советскими деньгами обласок стоил 180 рублей, сегодня он продается за 19-21 тысячу.

- Главные покупатели, конечно, рыбаки и охотники Колпашевского и соседних районов области, - говорит собеседник. - За все время мы продали порядка 150 обласков, и спрос на них постоянный, ведь таежные речки Обского бассейна – их родина. Без них не обходится ни один рыболовецкий сезон, по популярности они не уступают резиновым лодкам. А некоторые умельцы умудряются даже приделывать к обласкам небольшие моторы, хотя это типично гребной вид транспорта.

Добавим, что гонки на обласках стали традиционными для летних межпоселенческих спартакиад: местные спортсмены регулярно соревнуются в скорости передвижения на этих изящных узких лодках. Как говорят зрители, такой вид состязаний - самый азартный, зрелищный и эмоциональный, ведь управлять обласком в Колпашеве многие учатся с детства.