У небольшого корабля - большое плаванье

Первое судно из глянцевой бумаги мастер сделал несколько лет назад в подарок товарищу.

Павел Ешакин из Томского района, начальник участка Межениновской птицефабрики, на службе занят ответственным делом. В его ведении и сложные механизмы, и немало подчиненных. А в свободное от работы время он увлекается тем, что мастерит оригинальные модели парусников.

Их трудно описать, определить их эпоху, разновидность или водоизмещение, понять, клипер это или каравелла. Скорее, это абстрактные кораблики, романтические сувениры, предназначенные на подарки. В основном, конечно, на юбилеи мужчинам - коллегам и родственникам. Но хоть это и сувенир, но далеко не мелочь, не пустячок. Иной такой парусник от бушприта до дальнего края кормы достигает длины в полметра и даже больше.

Первое морское судно со сверкающими белоснежными парусами из глянцевой бумаги, с шелковыми вантами, с прямыми деревянными мачтами Павел сделал шесть лет назад, чтобы подарить товарищу. Сувенир был непростой, с сюрпризом. Корпус кораблика из пенопласта разделялся на два яруса, а внутри, как бы в трюме, был спрятан ценный подарок.

Его творение тогда прошло на ура, и Павел Ешакин стал совершенствоваться в своем мастерстве дальше. Уже штук двадцать парусников с той поры соорудил, и живут они теперь в офисах и квартирах, радуя глаз новых хозяев. В ответ на похвалы собеседник смущенно разъясняет:

- Да ничего сложного в этом нет, просто смотришь на образец и делаешь все, как на картинке. И материал самый простой, подручный, не какие-то дорогие детали: деревянные шампуры и шпажки, шпагат, картон, декоративная тесьма. Включаешь фантазию, как приспособить в дело какие-то эффектные детали, и в итоге возникает этакий корабль мечты...

Мечта - она у всех разная. У кого с белыми парусами, у кого - с алыми. И так хорошо, что есть люди, которые могут эту воздушную мечту материализовать. Пусть и просто в виде такого нереального корабля.