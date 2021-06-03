Здорово жить - значит, правильно питаться и быть здоровым

Медики вновь и вновь подчеркивают: не следует относиться к питанию безответственно. Красота и здоровье - в наших руках!

Проблемы пищеварения без преувеличения касаются подавляющего большинства жителей планеты. По имеющейся информации, около 60% всего населения земного шара страдают сегодня из-за нарушения работы органов пищеварения и гастроэнтерологических заболеваний. А в некоторых мегаполисах показатель достигает 90%. Мировое медицинское сообщество обеспокоено этой проблемой, гастроэнтерологи и диетологи уделяют особое внимание способам борьбы с ней, а также развитию мер профилактики и лечения возможных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Пить и курить - желудку вредить

Почему происходит стремительный рост числа людей с патологиями пищеварения? Причин можно назвать немало. Современные исследователи выделяют несколько главных: неправильный рацион питания, низкое качество употребляемых в пищу продуктов, вредные привычки и стрессы. Мы курим, злоупотребляем спиртным, наскоро проглатываем фастфуд вместо тарелки супа, а на работе или в быту даже незначительные раздражители могут вывести нас из себя всерьез и надолго. Когда все чаще начинает побаливать желудок, приходится обращаться к докторам.

По мнению специалистов, одной из распространенных и губительных привычек (точнее сказать, зависимостей) для органов пищеварения является табакокурение. Гастрит и язва желудка - наиболее частые его спутники. Повреждение слизистых оболочек внутренних органов - проблема куда более серьезная, чем ее себе подчас представляют пациенты гастроэнтерологов. Некоторые курильщики с большим стажем, возможно, не подозревают или не хотят думать о том, что изменения в организме из-за длительного и постоянного отравления никотином могут стать необратимыми.

Любой, даже легкий алкоголь плохо влияет на пищеварение, так как раздражает желудочно-кишечный тракт. Последствием могут стать серьезные заболевания, такие как панкреонекроз (это воспаление поджелудочной железы, осложнение панкреатита), с которым пациенты попадают в стационар. По словам медиков, в основном подобные проблемы со здоровьем провоцируют алкоголь и вредная пища - жирная, очень соленая, острая, а также питание всухомятку. Лечить эту болезнь сложно, более того, панкреонекроз может привести к летальному исходу.

Специалисты «МАКС-М» рекомендуют

Принято считать, что, имея привычку питаться на бегу или лакомиться от души за обильным столом, можно легко потом привести в норму систему пищеварения - надо только сесть на диету. Однако врачи рекомендуют этого не делать. Нет необходимости изнурять организм диетами, исключающими из рациона питания многие нужные человеку продукты. Это часто нарушает баланс питания и приводит к негативным последствиям. Соблюдение диеты допустимо только по назначению специалиста: как все знают, самолечение в принципе приносит мало пользы.

- Жителям Томской области необходимо помнить: людям, имеющим хронические заболевания, обязательно нужно обратиться к врачу при составлении схемы питания. Не исключено, что пациенту назначат не просто правильное, а лечебное питание, - отмечает Ирина Михайловна Кулманакова, заместитель директора по организации экспертной работы и защите прав застрахованных Томского филиала медицинской страховой компании «МАКС-М». - Важно учитывать, что попасть к врачу-диетологу или гастроэнтерологу можно, если у пациента имеется направление от терапевта либо педиатра. В случае, когда в поликлинике по месту прикрепления таковых в штатном расписании нет, вам обязаны выдать направление в то медучреждение, где принимают вышеназванные узкие специалисты.

Иметь здоровое пищеварение - значит быть здоровым, говорили древние. Питание беременных женщин оказывает значительное влияние на плод. Дефицит йода и фолиевой кислоты в пище беременных может, например, привести к рождению детей с низким весом или врожденными пороками развития, либо к повышению риска развития у них сердечнососудистых заболеваний будущем.

Питание новорожденных и ребятишек раннего возраста влияет на их здоровье и в детстве, и во взрослой жизни. Недостаток белка, йода, витамина А, фолиевой кислоты, кальция, железа может спровоцировать задержку в развитии, повышает риск инфекционных заболеваний, смерти, слепоты, анемии, неправильной минерализации костей.

Что касается подростков, их пищевой рацион должен удовлетворять значительные энергетические затраты организма вследствие интенсивного физического развития. Плохо, что это зачастую происходит за счет потребления продуктов с высоким содержанием жира и сахара (чрезмерное увлечение ими может привести к развитию избыточной массы тела, кариесу и дефициту микронутриентов). Об этом специалисты рекомендуют знать.

Принципы правильного питания

«МАКС-М» напоминает: здоровое пищеварение - результат нашего образа жизни и пищевых пристрастий. Существуют негласные принципы правильного питания. Один из главных - необходимо есть несколько раз в день, но небольшими порциями и в одно и то же время.

Еда должна быть разнообразной. Количество жирной, жареной, острой и кислой пищи важно ограничить.

Включать полезные здоровые продукты в меню следует постепенно. Желательно основные блюда готовить на пару: так в продуктах сохранятся полезные вещества, снизится содержание жиров.

Пища должна восполнять энергетические потери организма. Полезно знать калорийность продуктов, чтобы подсчитывать свои энергозатраты за день.

Обязательно начинать трудовой день с полноценного завтрака. Отличный вариант - овсяная или гречневая каша из цельной крупы. Можно съесть банан, яблоко, яйцо всмятку или омлет, выпить чашку свежезаваренного чая.

Во время обеда и ужина следует помнить о густых супах, которые помогают лучшему пищеварению и не перегружают желудок. Пить лучше сок, чай или минеральную воду без газа. Любая газировка негативно влияет на желудочно-кишечный тракт.

Сладкоежкам диетологи рекомендуют не злоупотреблять тортами с кремом, шоколадками. Полезные продукты - мармелад, мед.

Фрукты и овощи обязательно должны присутствовать в ежедневном рационе. Это источник пищевых волокон и витаминов. Не надо только питаться одними яблоками и салатами, поскольку это ведет к расстройству желудка и другим проблемам пищеварения, ведь протеина в овощах недостаточно. Фрукты лучше употреблять между приемами пищи или перед едой.

И, наконец, главное: не следует относиться к питанию безответственно. Красота и здоровье - в наших руках.

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