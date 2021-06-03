Исследование: больше половины томичей выбирают товары российского производства

Покупатели ценят соотношение цены и качества, а также натуральность сырья и экологичность Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Россияне старше 35 лет предпочитают товары российского производства. Больше всего граждане покупают продукты питания, ювелирные украшения и книги. Среди жителей Сибири также лидируют отечественная мебель, одежда и обувь. AliExpress Россия и исследовательская компания ResearchMe выяснили, почему российские производители пользуются большим спросом. Всего в опросе приняли участие более тысячи человек из разных регионов страны.

Российский товар vs зарубежный – что лучше?

Исследование показало, что больше половины россиян отдают предпочтение российским товарам – так, их выбирают 60% мужчин и 52% женщин. Однако такой позиции придерживаются лица старше 35 лет, в то время как для основной части молодежи страна происхождения товара не имеет значения. При этом в Сибири самый низкий процент таких «безразличных» покупателей – 13% (основная доля по России – 21%).

Что касается географии регионов, то больше всего российских производителей любят на Урале, в городах Приволжья и СФО. Меньше – на северо-западе России и Дальнем Востоке.

– По мнению участников исследования, российские товары отличают доступные цены, понятные инструкции и качественный сервис, а вот скорость доставки оставляет желать лучшего. Кроме цены и качества, россияне ценят их за натуральность сырья и экологичность, – говорится в исследовании AliExpress и ResearchMe.

Отмечается, что 44% опрошенных считают, что отечественных производителей должно поддерживать государство, но сами россияне не готовы доплачивать – только 5% согласились купить более дорогой товар, который был сделан в России. При этом 13% респондентов считают выбор наших производителей проявлением патриотизма.

Россияне в основном покупают товары в магазинах у дома, но спрос на интернет-сервисах также растет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Продукты питания – товары-лидеры

Большинство опрошенных связывают образ России с натуральными продуктами питания, ювелирными украшениями из драгоценных камней, а также с книгами и кондитерскими изделиями. Кроме того, среди символов были отмечены медицинское оборудование и лекарства.

При этом россияне больше всего уверены в качестве российских продуктов питания – за них проголосовали 63% опрошенных. Также в числе лидеров кондитерские изделия – 44%, книги – 31% и ювелирные украшения – 21%.

– В регионах Сибири чаще, чем в среднем по стране, покупают российскую одежду и обувь (29%, средний показатель по России – 20%) и мебель (29%, по стране – 19%), – добавляется в исследовании.

Меньше уверенности в качестве у россиян вызывают автомобили отечественного производства и бытовая техника.

По данным исследования, основная часть покупателей приобретает российские товары в супермаркетах и магазинах у дома, а также на рынках. Однако с каждым годом оборот в онлайн-магазинах растет.

Также отмечено, что 36% женщин и 24% мужчин с удовольствием рекомендуют товары российского производства своим друзьям и знакомым.