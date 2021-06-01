"Хочу стать военным и быть сильным": Томская Росгвардия исполнила мечту 10-летнего мальчика

Богдан тогда и не подозревал, что этот день станет для него незабываемым... Фото: Предоставлено Росгвардией

Ежегодно в первый день лета отмечается замечательный праздник, который посвящен защите детей. Его история связана сразу с несколькими событиями. Само слово «праздник» ассоциируется с радостью, весельем, счастьем. И действительно, для многих малышей 1 июня в 2021 году станет незабываемым. Накануне «КП-Томск» рассказали удивительно добрую историю о детской мечте, которая показывает, как легко можно сделать ребенка счастливым.

С чего начинался праздник

Считается, что дата проведения Дня защиты детей связана с международной конференцией, которая проходила в Женеве 1 июня 1925 года. Одним из инициаторов создания этого дня называют Генерального консула Китая в Сан-Франциско. В том же году он устроил для детей-сирот благотворительный фестиваль «Дуань-у-цзе», чем привлек внимание общественности к их проблеме.

Учредить Международный день защиты детей было решено на женском конгрессе в Париже только в 1949-м. На тот момент остро стояла проблема детей, оставшихся без родителей и крова во время Второй Мировой войны. На следующий год 1 июня мир впервые отметил День защиты детей. После этого было решено праздновать его ежегодно.

У праздника даже есть свой флаг – на зеленом фоне, обозначающем гармонию, фигурки разноцветных человечков стоят вокруг планеты. Флаг является одновременно символом дружбы, несмотря на внешние различия, и единства и уважения друг к другу.

Куда приводят мечты

В наше время Международный день защиты детей становится поводом для всевозможных акций в их защиту. Но ведь иногда нужно совсем немного, чтобы сделать ребенка счастливым, прямо здесь и сейчас. Одна такая история произошла недавно в Томске...

Ранним утром Алексей Владимирович отправился в Управление Росгвардии по Томской области, крепко сжимая в руках конверт с необычным письмом своего маленького внука.

Сотрудники ведомства удивились этому визиту, а письму – не меньше. В конверте лежал листок, на котором неровным детским почерком была написана мечта 10-летнего Богдана Уласко.

«Здравствуйте! Меня зовут Богдан, мне 10 лет. Я живу с бабушкой и дедушкой и младшей сестренкой в городе Томске. У меня есть мечта – я хочу стать военным и быть сильным, и смелым, чтобы защищать свою Родину и своих близких. А еще хочу подержать в руках настоящее оружие и покататься на бронемашине. Когда смотрел ютуб-видео Росгвардии, я знал, что у вас есть разная военная техника. Товарищ полковник, скажите, я могу приехать к вам в Росгвардию и посмотреть, и покататься на бронемашине?

C уважением, Уласко Богдан»

Томские росгвардейцы, недолго думая, решили навестить юного мечтателя. Сколько было счастья у ребенка, когда к дому подъехала патрульная машина вневедомственной охраны Росгвардии, а ведь это было только начало. Богдан тогда и не подозревал, что этот день станет для него незабываемым.

Фото: Предоставлено Росгвардией

День мечты маленького томича продолжился на базе ОМОНа. По дороге в назначенное место старший сержант полиции показал, как пользоваться спецсигналами и разрешил мальчишке даже сказать пару слов в сигнально-голосовое устройство.

Фото: Предоставлено Росгвардией

В спецподразделении военные организовали персональную выставку оружия для Богдана. И вот первое желание мальчика исполнилось – он подержал в руках настоящее боевое оружие.

Фото: Предоставлено Росгвардией

Следующим сюрпризом для Богдана стала бронемашина «Тигр», которую он увидел, выйдя на улицу. В ней он побывал в роли пассажира и даже в роли водителя.

Фото: Предоставлено Росгвардией

В завершении квеста всем составом отправились туда, где все и началось – в Управление Росгвардии по Томской области. Богдану показали экспонаты Комнаты истории и подарили игрушки. Среди них есть одна особенная – модель боевого танка Советской Армии КВ-85, ее собственноручно собрал старший лейтенант Иван Пистряк.

Фото: Предоставлено Росгвардией

Когда Богдана и его дедушку привезли домой, гостей встретила бабушка Татьяна Васильевна и младшая сестренка – десятимесячная Милена. Хозяйка дома пригласила росгвардейцев на чай с вареньем и в теплой семейной обстановке поблагодарила военнослужащих за прекрасный подарок внуку.

За чашкой горячего чая, бабушка рассказала, что Богдана и Милену с самого раннего детства она воспитывает со своим супругом. Их мама – инвалид и лишена родительских прав. Они заменяют ему родителей, дарят Богдану и его маленькой сестренке счастливое детство, воспитывая мальчика настоящим мужчиной.

Детское воображение – удивительная вещь, оно не имеет ни рамок, ни границ. Сегодня Богдан мечтает быть военным, а через 15 лет он им будет, наверняка… Важно позволять ребенку мечтать о том, что ждет его впереди, ведь в раннем возрасте именно это способствует самопознанию. Именно мечта является стимулом для того, чтобы продолжать двигаться к своей цели, невзирая на трудности. А родители должны помогать, должны беречь своего ребенка и его мечты.