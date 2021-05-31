Коронавирус в Томске, актуальные новости 31 мая 2021 года: выздоровели 10, заболели 25 жителей региона

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 10 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 777. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 31 мая в Томской области общее число заболевших составило 32 856 человек. За сутки было выявлено 25 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 10 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 777, число умерших – 436.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 20,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98.

Коэффициент распространения инфекции составляет на сегодня, 31 мая 2021 года, 0,98. Скриншот с сайта https://yandex.ru/covid19 с сайта

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 июня. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201.

О новой вакцине без прикрас

В мае партия новой коронавирусной вакцины «КовиВак» поступила в Томскую область. Регион получил еще 2,1 тысячи доз «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), сообщил облздрав.

Напомним, массовая вакцинация от COVID-19 в регионе стартовала в середине января этого года. На тот момент медики располагали только вакциной «Гам-КОВИД-Вак», альтернатива которой – «ЭпиВакКорона» – появилась у томичей в мае.

- В Томскую область поступила очередная партия (2100 доз) вакцины против СOVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и 780 доз новой вакцины «КовиВак», разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова РАН, – рассказали «КП-Томск» в облздраве.

По словам начальника департамента Сергея Дмитриева, вакцина распределена в первую очередь в те больницы, где ее запасы практически закончились.

В мае партия новой коронавирусной вакцины «КовиВак» поступила в Томскую область. Фото: Ксения Высотина

По данным телеграм-канала «Область здоровья», за весь период прививочной кампании в регион поступило свыше 113 тыс. доз вакцины. Первым компонентом «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» привилось около 100 тыс. человек, 71,7 тысячи поставили оба компонента. Таким образом, доля привитых томичей среди взрослого населения составляет 20%.

Как информирует облздрав, «КовиВак» – классический тип вакцины, которая производится на основе цельного «убитого» коронавируса SARS-CoV-2. «Чумаковская» вакцина относится к разряду классических – такого рода препараты используются не первую сотню лет. Она рекомендована взрослым с 18 до 60 лет, включая людей с хроническими заболеваниями. Есть противопоказания, о которых расскажут медики.

Кстати, врачи не зафиксировали в Томской области осложнений после введения «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и «ЭпиВакКорона», отмечают в облздраве. Какую именно вакцину ставить, решает пациент совместно с врачом с учетом показаний и противопоказаний. Томичи могут пройти вакцинацию в любом удобном для них пункте, независимо от прикрепления к медорганизации. Оставить заявку можно через портал Госуслуг или сайт covidtomsk.ru или по телефону горячей линии облздрава 8 (3822) 516-616, а также через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Добавим, власти прогнозировали, что для формирования коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции прививку от COVID-19 должны поставить около 60% жителей Томской области.

В оздоровительные лагеря родителей даже в масках и с прививками не пустят

Завтра, 1 июня, начинается календарное лето. Школьные каникулы стартовали чуть раньше. В общеобразовательных учреждениях Томской области прошли последние звонки. Выпускные утренники состоялись и в детсадах. Как отпраздновали дети эти важные события?

Отдыхают этим летом дети в стационарных, палаточных и пришкольных лагерях. Фото В. Доронина, пресс-служба мэрии Томска.

В условиях пандемии коронавируса планы на массовые мероприятия были откорректированы требованиями к саниэпидембезопасности. По информации Ирины Грабцевич, начальника облдепартамента общего образования, педагоги сегодня руководствуются постановлением главного санитарного врача страны. И школьные последние звонки, и выпускные в детсадах родители посетить могли, но с соблюдением санитарных норм и правил, которые, в том числе, подразумевают наличие определенного количества людей в помещении. Школам не возбранялось пригласить на праздник фотографа или видеооператора. Обязательным для него было наличие отрицательного теста на коронавирус.

Старт летней оздоровительной кампании в регионе был дан 23 мая. Отдыхают дети в стационарных, палаточных и пришкольных лагерях. По требованиям санэпиднадзора, лагеря должны быть заполнены на 75%. К работе в них допустили преимущественно тех сотрудников, которые сделали прививки от COVID-19. Выезд отдыхающих за пределы лагеря санэпидемтребованиями не предусмотрен. На время смен посещения их родителями исключены, следует из постановления главного санврача России, опубликованного на сайте Роспотребнадзора.