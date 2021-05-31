Томские депутаты от партии «Новые люди» будут бороться с растратами городского бюджета

Счетная палата выявила нарушения в ходе проверок исполнения бюджета Томска по итогам 2020 года. Ситуацию намерены изменить депутаты томской городской Думы, избранные от партии «Новые люди». Фото: tv2today.

Неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств, нецелевые траты и хищения субсидий… Эти и другие нарушения на общую сумму 1,203 миллиарда рублей Счетная палата выявила в ходе проверок исполнения бюджета Томска по итогам 2020 года. Ситуацию намерены изменить депутаты томской городской думы, избранные от партии «Новые люди».

На те же грабли

С результатами работы аудиторов на минувшей неделе депутатов гордумы ознакомил председатель Счетной палаты Владимир Литвиненко. Нарушения, в числе прочих, были выявлены в деятельности администрации города (262,2 миллиона рублей), администраций Ленинского и Советского районов города (1,9 и 180 млн), а также городских департаментов капстроительства, городского хозяйства и управления муниципальной собственностью (13,4 млн, 7,9 млн и 141,24 миллионов рублей соответственно).

По сравнению с 2019 годом количество найденных аудиторами нарушений увеличилось на 7% (79,25 миллиона рублей). При этом многие из них диагностируются не в первый раз. В частности, по данным Счетной палаты, уже системными стали нарушения по выделению субсидий департаментом образования.

Депутат Думы города Томска Максим Вдовин: "Необходимо ужесточить контроль за использованием бюджетных средств, вести борьбу с растратами". Фото пресс-службы партии "Новые люди".

На днях же выяснилось, что махинаций с бюджетными средствами не чужды и коммерческие структуры. Сотрудники Следственного комитета задержали директора томского филиала компании «Экология-Новосибирск», незаконно получившей на правах субсидии свыше 28 миллионов рублей. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело.

Вместо растрат – пособия и пенсии

- Статистика говорит сама за себя. Мы регулярно слышим о необходимости ужесточить контроль использования бюджетных средств, об экономии и борьбе с растратами. Но что в итоге имеем на выходе? Лишь рост количества выявленных нарушений, - возмущен депутат Думы города Томска Максим Вдовин, представляющий партию «Новые люди».

Оценить величину нарушений можно не только в абсолютных цифрах. Если учесть, что средняя пенсия по старости в Томской области составляет 17 207,26 рубля, то путем нехитрых расчетов получаем годовой размер пенсии для почти шести тысяч пожилых жителей региона. Или пособие по рождению ребенка (18886,32 руб. без учета районного коэффициента), которое могли бы получить 63 с половиной тысячи семей!

Новые люди – за общественный контроль

Чтобы защитить бюджет от излишних трат, партия «Новые люди» предлагает задействовать механизмы общественного контроля государственных и муниципальных контрактов.

- Общественный контроль позволяет не только повысить эффективность использования бюджета, - объясняет депутат Думы города Томска Александр Цин-Дэ-Шань. - Сокращая расходы, мы высвобождаем средства, необходимые для решения назревших проблем.

Ранее именно Александру удалось срезать расходы на пиар городских чиновников и депутатов в СМИ. По итогам деятельности рабочей группы, которую возглавил народный избранник, экономия составила более 17 миллионов рублей. Девять из них город тут же направил на капремонт кровли в школе №19. Этот опыт партия распространит и на иные сферы.

Депутат Александр Цин-Дэ-Шань: "Сокращая расходы, мы высвобождаем средства, необходимые для решения назревших проблем". Фото пресс-службы партии "Новые люди".

Объединив усилия депутатов, сторонников партии и активных жителей Томска, партия «Новые люди» намерена положить конец неэффективным и неправомерным тратам средств городского (а впоследствии и областного) бюджетов.

- Комитет по борьбе с коррупцией установит общественный контроль за государственными и муниципальными контрактами и субсидиями, будет оценивать их адекватность и соразмерность, продолжая уже начатую нами работу, - говорит Максим Вдовин. - Призываем всех неравнодушных томичей и жителей Томской области присоединяться к нашей работе!