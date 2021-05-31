Что изменится для томичей после 1 июня 2021 года: послабления для заемщиков, выплаты на карту «Мир» и закон о пчеловодстве

В июне заканчивается действие рекомендаций Центробанка о поддержке заемщиков, пострадавших в пандемию. Фото: Анастасия Осипова

Столь же непрерывно, как сменяются листы календаря, в России день ото дня вступают в силу новые законы и нормативные акты. О каких июньских новеллах стоит узнать жителям Томской области, читайте в нашем материале.

Соцвыплаты – только на карты «Мир»

В июне истекает последняя отсрочка, данная получателям социальных выплат для перехода на карты «Мир». С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и средства маткапитала на карты Visa и MasterCard.

Центробанк из-за пандемии трижды переносил срок окончательного перевода соцвыплат на «Мир»: изначально он был установлен на 1 июля 2020 года, затем – на 1 октября, потом – на 1 января 2021 года. В итоге крайний срок был сдвинут еще на полгода.

Карты «Мир» для пенсионеров ЦБ рекомендовал доставлять на дом, а при истечении срока действия карт, на которые приходят соцвыплаты, дать возможность клиентам пользоваться ими до 1 июля 2021 года.

Пенсии по-прежнему можно получать наличными через «Почту России» – на дом или самостоятельно в почтовом отделении. Сохраняется и возможность получать выплаты на банковский счет, к которому никакой карты не привязано.

Маркировка для сыров и мороженого

С 1 июня 2021 года цифровая маркировка сыров и мороженого станет обязательной. До этого с 20 января она проходила в добровольном порядке.

С сентября к сырам и мороженому добавится молочная продукция со сроком годности более 40 суток, а с декабря – продукция со сроком годности 40 суток и менее. Обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции начнется с 1 декабря 2023 года. Пока эти продукты также будут маркироваться на добровольной основе.

– Минпромторг неоднократно переносил сроки эксперимента по маркировке молочной продукции и смягчал ее условия. Так, в конце декабря 2020 года его глава Денис Мантуров говорил, что ведомство пошло навстречу бизнесу и оставило поштучный учет только на товары со сроком годности более 40 суток, – уточняет «Российская газета».

Власти отрицают возможный дефицит мороженого из-за обязательной маркировки молочной продукции. Фото с сайта d-kvadrat.ru

Послабления для заемщиков закончатся

Июнь – последний месяц действия рекомендаций Банка России о поддержке заемщиков, столкнувшихся с существенным сокращением доходов или заболевших COVID-19. Банкам следует предлагать таким гражданам перенести сроки платежа, снизить его размер или как-то иначе сделать выплаты посильными.

Кроме того, ЦБ просил банкиров до 30 июня включительно идти навстречу субъектам малого и среднего бизнеса, которые просят о реструктуризации, и в случае изменения кредитного договора не начислять им штрафы и пени за просрочки.

Эти рекомендации были даны в начале пандемии и не раз продлевались, а в обмен на такую поддержку ЦБ дал банкам регуляторные послабления. Банк России может продлить рекомендации еще раз, отмечает «Российская газета». Но, во-первых, сопутствующие послабления, судя по всему, все же утратят силу 1 июля, а во-вторых, спрос на реструктуризацию падает.

Владельцев недвижимости будут искать

С 29 июня органы власти и местного самоуправления начнут определять владельцев недвижимости, получивших права на нее в 1990-е годы. Для этого предполагается использовать сведения архивов, органов внутренних дел, ЗАГСов, налоговых органов и нотариусов.

Федеральный закон, регулирующий порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости для их дальнейшего налогообложения, был принят в конце 2020 года, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Сейчас в ЕГРН указываются достаточно подробные данные о владельцах квартир, домов или участков. Но поскольку в начале 1990-х действовал другой порядок оформления документов, о многих собственниках известны только их фамилия, имя и отчество. Это не только снижает сборы имущественных налогов, но и мешает защите прав владельцев, например, при изъятии участка для государственных нужд. Тот, кого в итоге определят владельцем недвижимости, сможет в случае несогласия представить свои возражения.

Местные органы власти начнут разыскивать владельцев недвижимости, получивших на нее права в 1990-е. Фото: Евгения ГУСЕВА

Об отказе в ипотечных каникулах уведомят

Президент России подписал закон, который обязывает банки объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул. Документ опубликован 26 мая.

Согласно закону, заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их. В законе определены критерии трудной жизненной ситуации, основной из них – снижение дохода более чем на 30%.

Немаловажно, что принятый закон обязывает банки уведомлять заемщиков о причинах отказа в предоставлении кредитных или ипотечных каникул. При необоснованном отказе граждане смогут обжаловать действия кредитной организации в досудебном либо судебном порядке.

Книжные памятники внесут в реестр

Реестр книжных памятников будет вестись в электронном виде на официальном сайте Российской государственной библиотеки. Об этом говорится в новом законе, вступающем в силу 21 июня.

К книжным памятникам должны быть отнесены все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, все экземпляры печатных изданий, выпущенных по 1830 год, а также иные рукописные книги, печатные издания и документы, «обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью и особым историческим, научным, культурным значением». Подобные критерии будет устанавливать Минкультуры РФ.

Книжные памятники, хранящиеся в фондах государственных и муниципальных библиотек, подлежат госучету, а находящиеся в частной собственности могут быть зарегистрированы в реестре по желанию владельцев.

По новому федеральному закону на каждую пасеку должен оформляться ветеринарно-санитарный паспорт. Фото с сайта pchelovodstvo.ru

Закон о пчеловодстве вступит в силу

29 июня вступает в силу закон о пчеловодстве, который Госдума РФ не могла принять в течение нескольких лет. В первую очередь, новые требования должны защитить пчел от отравления пестицидами и агрохимикатами.

Согласно закону, сельхозпроизводители должны предупреждать пчеловодов о готовящейся обработке полей не позднее, чем за три дня. Жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до семи километров от границ обрабатываемых участков, необходимо оповещать об этом в СМИ. Владельцам пасек нужно указывать, на какой срок им предстоит изолировать пчел в ульях.

Законом запрещено применять для лечения пчел лекарственные препараты, которые не зарегистрированы в России. На каждую пасеку должен оформляться ветеринарно-санитарный паспорт. Обычные пасеки будет запрещено устанавливать ближе 25 км от организаций, занимающихся племенным пчеловодством.