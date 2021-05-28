Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 мая 2021 9:00

Замначальника томского УФСИН находится в тяжелом состоянии после ножевых ранений

СМИ называют разные версии случившегося
Ксения ГОРЮНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Зорин поступил в больницу с несколькими ножевыми ранениями. Фото: официальный сайт УФСИН по Томской области.

Александр Зорин поступил в больницу с несколькими ножевыми ранениями. Фото: официальный сайт УФСИН по Томской области.

27 мая в СМИ появилась информация, что заместитель начальника томского УФСИН попал в реанимацию с ножевыми ранениями. О точных причинах произошедшего не сообщается.

По данным телеграмм-канала Mash, Александр Зорин «попытался покончить с собой прямо на рабочем месте». Уточняется, что у него 13 ножевых ранений.

– Утром его подвозил водитель на служебной машине. Зорин попросил оставить его одного, якобы для разговора по телефону. Когда водитель вернулся, начальник уже был весь в крови, – говорится в сообщении Mash.

Также добавляется, что у пострадавшего врачи зафиксировали повреждение внутренних органов, брюшной полости и грудной клетки. Замначальника пришел в сознание, но его состояние стабильно тяжелое.

Телеграмм-канал Baza сообщает, что у Александра Зорина семь ножевых ранений, его нашли недалеко от места работы и экстренно доставили в реанимацию. По данным телеграмм-канала «Милый Томск», в областном центре назначена служебная проверка.

По сообщениям СМИ, состояние замначальника стабильно тяжелое, он пришел в сознание.

По сообщениям СМИ, состояние замначальника стабильно тяжелое, он пришел в сознание.

Фото: Александр БОЙКО

ЧПИнтересное