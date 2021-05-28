Замначальника томского УФСИН находится в тяжелом состоянии после ножевых ранений

Александр Зорин поступил в больницу с несколькими ножевыми ранениями. Фото: официальный сайт УФСИН по Томской области.

27 мая в СМИ появилась информация, что заместитель начальника томского УФСИН попал в реанимацию с ножевыми ранениями. О точных причинах произошедшего не сообщается.

По данным телеграмм-канала Mash, Александр Зорин «попытался покончить с собой прямо на рабочем месте». Уточняется, что у него 13 ножевых ранений.

– Утром его подвозил водитель на служебной машине. Зорин попросил оставить его одного, якобы для разговора по телефону. Когда водитель вернулся, начальник уже был весь в крови, – говорится в сообщении Mash.

Также добавляется, что у пострадавшего врачи зафиксировали повреждение внутренних органов, брюшной полости и грудной клетки. Замначальника пришел в сознание, но его состояние стабильно тяжелое.

Телеграмм-канал Baza сообщает, что у Александра Зорина семь ножевых ранений, его нашли недалеко от места работы и экстренно доставили в реанимацию. По данным телеграмм-канала «Милый Томск», в областном центре назначена служебная проверка.