Центральный рынок: о перспективах развития рассказывает председатель Томского ГорПО Григорий Смолонский

На Центральном рынке всегда большой выбор продуктов.

За 33 года Центральный рынок прочно завоевал себе репутацию места, где всегда можно купить свежие натуральные продукты. Сколько бы супермаркетов и ларьков у дома ни открывалось, жители нашего города и области неизменно возвращаются туда не только за качественной продукцией, но и уникальной возможностью лично пообщаться с фермерами и сельхозпроизводителями нашего региона.

Томское городское потребительское общество (Томское ГорПО) или, как все привыкли его называть, Центральный рынок входит в состав Томского облпотребсоюза - регионального члена потребительской кооперации России. Томский облпотребсоюз объединяет потребительские общества нашей области, в сферу деятельности которых входят заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и сырья, торговля и производство хлебобулочными изделиями, предприятия общественного питания и многое другое.

Григорий Смолонский был избран на должность председателя Совета Томского ГорПО в марте 2021 года. Вся его трудовая биография связана с потребительской кооперацией и пищевой промышленностью. В 2012-м возглавил Колпашевское ГорПО, параллельно получая второе высшее образование в рамках обучения в Новосибирском университете потребительской кооперации.

С чего все начиналось

В мае 1988 года на ул. Карла Маркса, 48, был построен Мясной павильон - сердце Центрального рынка. Это здание, в котором и сегодня круглогодично идет торговля уже не только мясом и мясными деликатесами, но и широким ассортиментом других фермерских продуктов и сопутствующих товаров. С этого павильона началась история рынка. Впоследствии прилегающая к нему территория приросла длинными рядами «барахолки» - так на карте Томска появилась крупнейшая торговая точка.

- Центральный рынок - это место с историей. Наверное, многие томичи помнят, как по выходным ходили на рынок с родителями закупать продукты на неделю, обновить школьную форму и обязательно перекусить на обратном пути вкусной самсой или беляшом в уличных ларьках. Эти вчерашние девчонки и мальчишки сегодня приезжают на рынок уже со своими детьми, продолжая семейные традиции и сохраняя преемственность поколений, - рассказывает Григорий Смолонский.

Продукты на рынок поставляют фермеры, сельхозпроизводители и охотники из Томской области и соседних регионов.

Рынок сегодня

Рынок рос вместе со своими покупателями. Мясной павильон превратился в огромную торговую площадку, где всегда в изобилии «водится» мясо - говядина, свинина, курятина, крольчатина, гуси и утки, конина, баранина, мясопродукты всех видов (пельмени, фарш, колбасы), дичь. Здесь же продаются рыба и изделия из нее, молоко и молочные продукты, фрукты, овощи, дикоросы и многое другое. Есть грузинская пекарня, где готовят вкусный хлеб. Можно даже найти барсучий жир (это народное средство пользуется большой популярностью и в 21-м веке). Все продукты на рынок поставляются фермерами, кооперативными обществами, сельхозпроизводителями и охотниками из Томской области и соседних регионов.

- У нашей продукции два главных достоинства. Во-первых, она действительно свежая. Утром все выставляется на прилавки, а к вечеру практически весь ассортимент раскупается, а это значит, что на следующий день на прилавки выкладывается уже новый привоз, - продолжает Григорий Смолонский. - Во-вторых, покупателям гарантирована санитарная безопасность. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с ОГБУ «Томское объединение ветеринарии», сотрудники которого регулярно подвергают тщательной санэкспертизе все поставляемые на рынок продукты,

Для больших и маленьких

Добавим, что по выходным дням на втором этаже Мясного павильона проходит выставка-продажа аквариумных рыбок. Это своего рода зоомагазин, стихийно возникший здесь пару лет назад, но весьма полюбившийся посетителям рынка. В эти дни на рынке особенно многолюдно, так что желающих обзавестись домашним питомцем здесь всегда предостаточно.

Покупатели рынка, особенно самые маленькие, с большим удовольствием приходят посмотреть на ряды больших и маленьких рыбок всех цветов радуги и часто уходят домой с новым семейным любимцем. Кстати, иногда на выставке-продаже можно найти черепашек и даже ящериц.

По выходным дням на 2 этаже рынка работает выставка-продажа аквариумных рыбок, черепашек и ящериц.

Мы меняемся для вас

Сегодня на Центральном рынке активно ведется работа, направленная на модернизацию торговых площадей, расширение ассортимента продукции, улучшение качества обслуживания.

- Мы работаем над тем, чтобы Центральный рынок стал еще более комфортным местом для наших покупателей и сотрудников. Планы на будущее у нас масштабные, но хочется отметить, что уже проделана большая работа, - подчеркивает Григорий Смолонский. - Так, в Мясном павильоне были установлены специальные прилавки с охлаждением, которые позволяют сохранять свежесть продуктов и соблюдать температурные нормы хранения; была большая бесплатная автостоянка. Также в этом году был оборудован современный цех по переработке мяса.

Одним из важнейших шагов, позволяющих действительно говорить о модернизации рынка, можно назвать внедрение системы эквайринга, то есть возможности безналичной оплаты. Мы знаем, что многие сегодня просто не используют наличные деньги, а каждый раз подходить предварительно к банкоматам (которые, кстати, тоже есть на рынке) не всегда позволяет время и желание. А с эквайрингом делать покупки на Центральном рынке стало еще удобнее! В наших дальнейших планах - реставрация фасада Мясного павильона и модернизация вещевого рынка. Он также должен стать комфортным и современным местом для покупок.

С Днем российского предпринимательства!

- Дорогие друзья и единомышленники! День предпринимательства, который мы отмечаем сегодня, 26 мая, объединяет всех, кто, занимаясь своим делом, вкладывает в него сердце и душу, опыт, знания и профессиональные навыки, кто создает новые рабочие места, платит налоги, пополняя бюджет страны. И я искренне желаю, чтобы число активных людей, строящих экономику России, неизменно увеличивалось. Пусть процветает ваш бизнес! Новых вам успехов, гениальных мыслей и правильных идей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Центральный рынок, Томское ГорПО

Томск, ул. Карла Маркса, 48

тел. (3822) 51-37-05 (секретарь)

тел. (3822)51-38-85 (отдел арендных отношений)

почта: gorpo-priem@sibmail.com

http://centralmarket.tomsk.ru

Томский Облпотребсоюз: http://opstomsk.ru/

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Материал подготовлен при содействии Пресс-службы Томского ГорПО.

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