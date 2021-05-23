Путешествие хорька: бизнесмен из Томска оплатит отпуск на Алтае своему любимцу

По словам хозяина питомца Вячеслава, хорек Буся ему как дочь, поэтому он готов платить за отпуск любимца по двойному тарифу. Фото: сайт томск.десперадо.рф.

Томич Вячеслав – бизнесмен, занимается криптовалютой. Из-за работы у него не получается проводить много времени со своим любимым питомцем – хорьком Бусей, грызун целыми днями сидит в одиночестве. Заботливый хозяин нашел выход – договорился с турфирмой устроить путешествие на Алтай для своего хорька.

Вячеслав готов оплатить тур по двойному тарифу – 30 тысяч рублей.

– Программа тура – это семь водопадов на Телецком озере, гора Кокуя, как минимум прогулки на лошадях на высоту Тулунту, также сплав по реке Бия, весьма спокойно для питомца, вполне подойдет – порогов почти нет. В том числе можно устроить рыбалку и просто наслаждаться природой, гулять по горным склонам, – прокомментировал организатор Андрей Шишков в своем инстаграм-аккаунте.

Уже 10 июня хорек Буся отправится в свое четырехдневное путешествие вместе с организатором тура. Его задача – кормить, ухаживать за животным и водить на экскурсии. Вячеслав же каждый день будет получать фотоотчет об отпуске питомца.

– Организаторы будут жить с ним в летнем двухместном доме, у хорька будет своя клетка и поводок – без этого никак. В лагере также есть теплый душ и летняя кухня, – добавил Андрей Шишков.

В турфирме уже задумались сделать такой тур и для других животных: они готовы взять в отпуск кошек, собак, белок и маленьких обезьян. Условия весьма комфортные – перевозка в автобусе на отдельном месте, один организатор будет следить за группой из пяти питомцев, гулять и делать фотосессии, а также проживать с ними в отдельном домике. Животные могут отправиться в любой тур, важно, чтобы все они были привиты и имели ветпаспорт.