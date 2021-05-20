«Мэр здорового человека» Сардана Авксентьева призвала томичей ходить на выборы

Авксентьева считает, что преодолеть «боль и нищету» муниципалитетов можно, изменив принципы распределения получаемых средств.

Народный мэр Якутска в интервью томскому порталу ТВ2 рассказала, почему собирается идти в Госдуму от хорошо известной в Томске «бирюзовой» партии, раскритиковала систему распределения собираемых налогов и указала на важность диалога между властью и обществом.

- Голос регионов должен быть услышан, и я в этом вижу свою миссию, - так говорит Сардана Авксентьева, которую называют народным мэром Якутска и «мэром здорового человека». Оставив пост градоначальника из-за проблем со здоровьем, после их преодоления политик приняла предложение лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева и планирует баллотироваться этой осенью в Госдуму.

- Когда я озвучила, что буду советником председателя партии Алексея Нечаева, что буду работать вместе с командой над программой партии, вносить свой опыт, свое видение развития муниципалитетов в России, я получила массу самых положительных откликов, наставлений, пожеланий и комментариев, - рассказывает Авксентьева.

По словам народного мэра, ей поступали предложения от разных политических сил.

- Я выбрала «Новых людей», потому что здесь я вижу ту самую площадку, где голоса городов, поселков, маленьких сел могут быть услышаны, - призналась журналистам Сардана Авксентьева. - В какой из партий вы видели такую сильную региональную составляющую? Поэтому, конечно, мой выбор [был] очевиден.

Главное для развития муниципалитетов, будь то Томск, иные города и сельские поселения, «мэр здорового человека» считает правильно выстроенную политику распределения налоговых доходов. По словам Авксентьевой, даже при татаро-монгольском иге города облагались данью в размере от четырех-пяти до десяти процентов. Десятину всегда собирала и церковь; но сегодня из одного рубля собранных в Томске налогов 92 копейки уходит в «федеральный котел» и лишь восемь остается в городе.

Авксентьева считает, что преодолеть «боль и нищету» муниципалитетов можно, изменив принципы распределения получаемых средств. Кроме того, немаловажен и открытый диалог, который власть должна вести с жителями.

- Когда люди слышат друг друга, то все меняется. Мы начинаем друг друга понимать, поддерживать, общество само начинает обращать внимание на проблемы, направлять власть. Казалось бы, идеалистическая, недостижимая картинка. Но если мы смогли это сделать в пределах одного сравнительно небольшого города, то и у других получится, - рассказывает народный мэр Якутска.

Именно для этого Авксентьева призывает всех граждан ходить на выборы. «До тех пор, пока мы с вами считаем «ой, там все решено», «ничего там не изменится», изменений, по мнению политика, не достичь. «Надо вставать, пятую точку с дивана поднимать! Хватить сидеть и по клавишам бить, [надо] идти и высказывать свое мнение. Вносить изменения в состав Госдумы, для того, чтобы она наконец-то стала дискуссионной площадкой», - говорит политик. Людям попросту нужно поверить в себя и свою способность изменить положение дел к лучшему.

- Нам не хватает понимания того, что, объединившись, мы сможем все изменить, - полагает Сардана Авксентьева. - Нам нужно работать над собой. Каждый должен работать над собой. И мы все вместе достигнем многого.