Ближе к реальности: почему зарплата в Томской области растет, но почти никто этого не замечает

Доходы томичей во многих видах деятельности не дотягивают до средней заработной платы по региону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заработная плата – один из главных источников дохода подавляющего большинства россиян, она традиционно была и остается для нас основным показателем уровня жизни. Казалось бы, любому приятно, когда авторитетный источник сообщает, что зарплата в конкретном регионе выросла. Еще лучше, разумеется, если она увеличилась непосредственно у вас... Правда, на поверку оказывается, что рост этот весьма условный. Причем заработки во многих видах деятельности не дотягивают до средней цифры по региону.

С корректировкой на инфляцию

По информации статистической службы, последние четыре года, начиная с 2017-го, заработная плата в Томской области росла как в номинальном, так и реальном выражении.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций за 2020 год составила 48 729,6 руб. и по сравнению с 2019-м увеличилась в номинальном выражении на 7,0%. При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги (то есть с корректировкой на инфляцию) выросла на 3,2%.

– В силу специфики экономической структуры региона люди трудятся в разных видах деятельности с высокими и низкими зарплатами, – констатируют эксперты Томскстата.

Наиболее высокие заработки традиционно в секторе добычи нефти и газа и их транспортировки. Так, ежемесячная зарплата в сфере нефте- и газодобычи Томской области составила 107 928,7 руб.; это в 2,2 раза выше, чем в среднем по региону. На трубопроводном транспорте работники получают еще больше – в среднем 122 303 руб.

Выше средней по области оплата труда и в ряде иных сфер экономики. Например, в профессиональной, научной и технической деятельности зарплата составляет 66 879,5 руб. (на 37,2%); в сфере информации и связи – 66 123,7 руб. (на 35,7%); в финансовой и страховой сфере – 63 617,2 руб. (на 30,6%).

В отрасли транспортировки и хранения сотрудники получают 59 736,3 руб. «на круг», в энергетике – 56 020,8 руб. Зарплата в госуправлении, обеспечении военной безопасности и социальном обеспечении составляет 54 684,5 руб., что на 12,2% выше среднеобластной.

Более скромны показатели во многих других сферах. Скажем, специалисты в административной деятельности (аренда и лизинг, подбор персонала, предоставление услуг в сфере туризма, обслуживание зданий и территорий) зарабатывают 31 998,3 руб., это на 34,3% ниже средней цифры по Томской области. Далее идут операции с недвижимым имуществом – 34 366,4 руб.; сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство – 35 409,1 руб.; водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов – 36 333,4 руб.

Зарплата не достигает среднеобластного уровня даже в значимых видах деятельности, где занято большое количество томичей: в строительстве она составляет 37 034,6 руб., в образовании – 40 523,2 руб., в здравоохранении – 46 511,8 руб., в обрабатывающих производствах – 46 422,2 руб.

Самый же низкий уровень заработной платы, по данным Томскстата, сохраняется в гостиничном бизнесе и общественном питании – 22 966,8 руб. (на 52,9% ниже среднего по области), а также в торговле – 29 001,3 руб. (ниже на 40,5%).

По данным Томскстата, самый низкий уровень оплаты труда остается в общественном питании и торговле. Фото: Мария ЛЕНЦ

Берем в руки калькулятор

Сам по себе размер заработной платы, даже значительный по российским меркам, не является абсолютным мерилом благосостояния. По итогам 2020 года Фонд развития гражданского общества подготовил исследование «Индекс социального благополучия регионов», критериями которого стали отношение ежемесячной средней зарплаты к стоимости потребительской корзины.

Чем больше их соотношение, тем выше позиция субъекта РФ в рейтинге, поясняют авторы исследования. Попросту говоря, тем больше товаров и услуг могут там приобрести на свои доходы работающие жители. В топ вошли 37 из 85 российских регионов, и Томская область не в их числе.

Самый высокий индекс получила Магаданская область, где при средней зарплате в 127 тыс. руб. прожиточный минимум составляет 23,6 тыс. На втором месте Ямало-Ненецкий АО с соотношением 96,6 тыс. к 20,1 тыс. руб.; на третьем – Сахалинская область (85,8 тыс. к 20,4 тыс. руб.).

Также в десятку рейтинга вошли Чукотка, Москва, Ненецкий АО, Якутия, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО, Мурманская область и Республика Тыва. На последнем месте в рейтинге благополучия – Карелия и Башкирия со средней зарплатой, соответственно, 44 тыс. и 38,3 тыс.

Добавим: за первый квартал 2021 года в Томской области прожиточный минимум установлен в размере 12 218 руб. на душу населения. А чтобы подсчитать наш «индекс социального благополучия», достаточно простого калькулятора.