В Томской области с 19 по 21 мая синоптики обещают заморозки

Резкое понижение температуры особенно коснется северных районов.

В Томской области в ближайшие три дня погода не будет сопутствовать дачникам и огородникам - ожидаются заморозки. Резкое понижение температуры особенно коснется северных районов. Об этом рассказала начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По словам синоптика, с 19 мая ожидается сильное похолодание, температура днем опустится до +8 градусов, а ночью вплоть до заморозков.

- На 19-е число мы прогнозируем температуру от +8 до +13 градусов. В четверг ожидается от +5 до +10, местами до +15 градусов, - рассказала Рюхтина.

Еще ниже столбик термометра опустится в четверг, 20 мая, синоптики предсказывают от +7 до +9 градусов и дождь. Метеоролог также отметила, что с 19 мая заморозки до –5 градусов коснутся только северных районов Томской области, а вот уже с 20 по 21 мая такая погода будет уже по всему региону, возможен даже снег. Однако в субботу, 22 мая, томичей ожидает потепление.

Напомним, что на сегодняшний день объявлено оперативное предупреждение. 18 мая в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки, днем по западу сильные дожди, местами грозы, возможен град, порывистый ветер до 19 м/с.