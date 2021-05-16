Кержаков покидает "Томь": чем еще закончилась игра с Нижним Новгородом

«Томь» боролась до последних минут. Фото: Фото автора.

В субботу, 15 мая, в Томске состоялся матч 42-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «Нижним Новгородом». Встреча победителя не выявила – боевая ничья 1:1. Этот матч был заключительным в нынешнем сезоне ФНЛ. Для «Томи» - во всех смыслах.

Перед игрой расклад был следующий. Томская команда находилась в зоне вылета из лиги и для того, чтобы остаться в ФНЛ, должна была обязательно победить «Нижний Новгород». Но еще важно было, как сыграют ближайшие соседи по турнирной таблице – «Акрон» и «Краснодар-2». Но, к сожалению, томичи со своей задачей не справились.

Игра с гостями из Нижнего Новгорода получилась по-настоящему боевая. С первых минут было видно рвение обеих команд, хотя нижегородцы уже точно занимали 3 место и для них матч в Томске, по сути, ничего не решал. Но первыми забили именно они. На 13-й минуте встречи атака, которую начал Кирилл Маляров, в итоге завершилась голом Янсане Момо.

Боевым матч получился еще и по количеству желтых карточек. Обе команды боролись порой достаточно жестко, за что и получали «горчичники» от судьи. Один из таких моментов в штрафной «Томи» привел к пенальти. Альберт Шарипов сыграл рукой, и арбитр указал на «точку». Вот тут начались чудеса. Артем Симонян пробил, откровенно говоря, плохо, и голкипер нижегородцев сумел отразить удар. Но арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны вратаря противника, и «Томи» выпал шанс на второй удар. Снова у мяча был Симонян. И на этот раз, со второго дубля, он сумел-таки забить. 1:1.

После перерыва в матче особых изменений не произошло. Атаки, желтые карточки, рев трибун. Кстати, на «Труде» в этот раз было намного меньше свободных мест. Болельщики пришли поддержать «Томь» в этом важном и непростом матче. На стадионе чувствовалась эта особая атмосфера, когда команда и болельщики едины, когда вся энергия направлена на победу и веру, что все получится. Но этого оказалось недостаточно. «Томь» боролась до последних минут, но голов больше так и не последовало.

После финального свистка болельщики покидали стадион понурые. Всем было понятно, что ничья с нижегородцами лишает томскую команду «прописки» в ФНЛ. И это они еще не знали, что где-то в пресс-центре главный тренер «Томи» Александр Кержаков сообщает о том, что покидает клуб: «Я принял решение еще после игры с «Енисеем», я объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду». Он также поблагодарил томских болельщиков за поддержку, сказал, что всегда ее чувствовал и слышал слова благодарности.

Фото: Ксения Высотина

В качестве послесловия хочется сказать, что по спортивному принципу «Томь» должна покинуть ФНЛ по итогам сезона. Но есть возможность здесь остаться, если, например, кто-то из лидеров Олимп-Первенства ПФЛ не подаст документы на лицензирование в ФНЛ или не пройдет его. По этому поводу вчера на пресс-конференции Кержаков заявил: «Сейчас мы находимся в режиме ожидания, мы первые в этой очереди. Я надеюсь и уверен, что футбол благодарит тех, кто отдает себя полностью игре. Команда «Томь» весной сделала все для того, чтобы остаться в ФНЛ, и я считаю, что она на 100% заслуживает здесь быть. Да, возможно, это не слишком спортивный принцип, но начиная с зимы, мы 100% заслуживаем этого». Добавить к его словам нечего. Остается только ждать и надеяться на лучшее.