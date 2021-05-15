День семьи-2021: рассказываем томичам историю появления международного праздника

Праздник призван напомнить всем жителям планеты о важности семейных ценностей.

День семьи считается международным праздником, призванным привлечь внимание к проблемам этой ячейки общества и укрепить ее ценности. Ежегодно торжество отмечается 15 мая. Как давно появился праздник, и какие особенности он имеет – рассказываем в нашем материале.

Об истории торжества

Во все времена семья была опорой не только отдельного человека, но и общества в целом. Ее главными функциями всегда были рождение и воспитание будущего поколения. Однако в 21 веке семья как главная ячейка общества переживает кризис. Причем такая тенденция заметна не только в России, но и по всему миру.

Семейные ценности уже не так важны для современного человека, чем раньше. Увеличилось количество разводов и, как следствие, неполных семей. По статистике, около 30% семей в России являются неполноценными. Молодежь в целом не стремится рано заключать браки и создавать семью, часто отдавая предпочтение карьере.

День семьи призван обратить внимание на эти и другие проблемы, мировое сообщество говорит о важности их решения. Так, праздник был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН еще 20 сентября 1993 года, и с тех пор отмечается ежегодно.

Каждая страна оказывает поддержку семьям, в том числе экономическую. Например, в России существуют различные льготные программы для многодетных и малоимущих семей, выдается материнский капитал.

Сейчас у молодых людей на первом плане стоит карьера, а потом семья.

Томские прославленные родители

Накануне праздника Дня семьи несколько многодетных семей Томской области по традиции получили награды. Так, восемь из них были награждены областными знаками отличия «Родительская доблесть», еще одна – медалью ордена «Родительская слава».

В общем, в этих семьях было воспитано и продолжают расти 56 детей, 10 из них – приемные. Например, супруги Ананьевы вырастили девятерых, а сейчас у них есть 15 внуков и правнуков. Северская семья Сухушиных – самая молодая – им еще нет сорока лет, при этом супруги воспитывают пятерых детей.

– В Томской области много замечательных традиций. Одна из них – накануне Международного дня семьи встречаться с самыми большими и дружными семьями, в которых достойно воспитываются дети. Спасибо вам за доброту и любовь, за воспитание нового поколения, за огромный вклад в развитие нашей области и нашей страны, – поблагодарил семьи замгубернатора региона по социальной политике Иван Деев.

В преддверии праздника многодетные томские семьи получают награды за свой труд. Фото: пресс-служба обладминистрации.

Как провести семейный праздник

Любое торжество принято отмечать и обмениваться подарками. Почему бы не сделать это и в День семьи? «КП-Томск» предлагает несколько идей, как можно провести праздник в семейном кругу.

В областном центре не так давно установилась теплая, по-настоящему майская погода. Поэтому можно отправиться на пикник за город, на дачу или в парк. Тем более 15 мая – суббота, так что это отличная идея отдохнуть всей семьей, вкусно поесть и сделать памятные фотографии. Конечно, можно устроить семейный ужин или обед и в домашней обстановке, главное – это положительные эмоции.

А что же можно подарить членам своей семьи? Например, генеалогическое древо. Такой подарок позволит установить все родственные связи и узнать своих предков. Еще одна идея подарка – семейный портрет. Можно сделать простую фотографию или воспользоваться услугами профессионала, либо же создать портрет в необычном стиле. Благо, сейчас есть немало фирм, предоставляющих такие оригинальные услуги. Также можно подарить коллаж, магниты, футболки с изображением членов семьи, кружки с веселыми фотографиями и т.д.

Если же ваша семья находится далеко, не беда – всегда можно созвониться по телефону или видеосвязи. Главное – провести этот светлый и важный праздник со своими близкими.