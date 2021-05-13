Всероссийская стройка в Томской области примет 300 студентов со всей страны

Около 300 студентов строительных вузов со всей России приедут в Томскую область, чтобы принять участие во Всероссийской студенческой стройке.

Около 300 студентов строительных вузов со всей России приедут в Томскую область, чтобы принять участие во Всероссийской студенческой стройке. Будущие молодые специалисты пройдут летнюю практику на объектах Госкорпорации «Росатом».

Идея объединить студентов-строителей из разных регионов родилась в апреле этого года во время встречи студенческих отрядов Томской области с заместителем губернатора Сергеем Ильиных и руководителем Центрального штаба «Российских Студенческих Отрядов» Михаилом Киселёвым. Одной из главных тем беседы стал вопрос трудоустройства учащихся вузов во время пандемии COVID-19. Михаил Киселев предложил организовать всероссийскую студенческую стройку в городе Северске, на строящихся объектах Госкорпорации «Росатом». Предложение было поддержано, в настоящий момент идет конкурсный отбор участников.

Студентам предстоит попробовать свои силы на строительстве нового энергоблока Сибирского химического комбината. Ребятам доверят бетонные, арматурные и подсобные работы, а также кадровое делопроизводство. Перед участием в проекте студенты пройдут обучение по рабочей профессии и станут обладателями дополнительной квалификации.

- Всероссийская студенческая стройка – это масштабный проект Российских студенческих отрядов на знаковых объектах России, - рассказал Михаил Киселев. - Принять в нем участие могут студенты – будущие молодые специалисты строительной отрасли. Для ребят это в первую очередь возможность получить практические навыки в профессии, которой они обучаются в университете, зарекомендовать себя перед работодателем и получить перспективы трудоустройства на будущее. Томск всегда считался студенческой столицей, к тому же здесь есть опорные университеты, которые считаются кузницей кадров и для строительной, и для атомной отрасли России. К слову, Михаил Киселёв - сам выпускник Томского политехнического университета. Он одним из первых присоединился к студотрядам в Томской области и уже почти десять лет руководит студенческими отрядами в масштабах всей страны.

В общественную организацию «Российские Студенческие Отряды» сегодня входят почти 240 тысяч студентов из 74 регионов. Студенческие отряды формируются по шести направлениям: строительные, педагогические, медицинские, сервисные, сельскохозяйственные и отряды проводников. Организация сотрудничает с крупнейшими компаниями и корпорациями России.

В одной только Томской области отряды обеспечивают работой свыше 800 студентов. Ребята работают вожатыми в летних детских лагерях, ездят в пассажирских поездах в качестве проводников, участвуют в строительстве не только на объектах Томской области, но и в других регионах. Томские сервисные отряды работают в гостиничных комплексах Крыма и Кубани. Кроме того, ребята помогают местным жителям в рамках акции «Снежный десант РСО» и участвуют в благоустройстве общественных территорий.