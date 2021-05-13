Томичам на заметку: телефонные и интернет мошенники придумывают новые способы обмана

Злоумышленники ищут все больше новых способов «заработать» на простых гражданах.

Методы обмана злоумышленников становятся все более изощренными. Сейчас стало популярным «медицинское» мошенничество, когда гражданам по телефону предлагают пройти бесплатное обследование. Наживаются также на детских туристических путевках и социальных выплатах, предлагая получить их быстрее или с большой скидкой. Рассказываем томичам, как не попасться на новые уловки мошенников и уберечь свой кошелек.

Бесплатное обследование – чистый обман

По информации агентства РИА Новости, гражданам в последнее время все чаще стали поступать звонки по телефону с предложением пройти якобы бесплатные медобследования.

– Такие звонки – это просто развод. Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Цели таких действий понятны. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет, – прокомментировал агентству заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Он отметил, что ни одна добросовестная частная клиника не будет предлагать свои услуги бесплатно. Такое обследование – диспансеризацию и профилактические осмотры – действительно можно пройти, не заплатив денег, но только по полису ОМС в поликлинике по месту жительства.

Томичка Светлана испытывает проблемы с давлением, поэтому предложение бесплатного обследования ее, конечно, заинтересовало. «По телефону мне сообщили, что можно будет проверить давление и провести полный мониторинг организма. Мне стало интересно, хотя я и понимала, что есть какой-то подвох. В итоге в кабинете не было ничего, кроме обычного тонометра и весов. Конечно, мне начали предлагать другие платные услуги – я убедилась, что это обман, и уже через несколько минут ушла», – рассказывает женщина.

Что же делать, если поступил такой звонок? Сразу же заблокировать контакт. А лучше и вовсе не брать трубку, когда вам звонят с незнакомых номеров.

Частные клиники не предлагают свои услуги бесплатно, поэтому доверять таким звонкам не стоит.

Быстрые деньги и дешевые билеты – что еще предлагают мошенники

Не так давно президент России Владимир Путин объявил о социальных выплатах школьникам в размере 10 тысяч рублей. В связи с этим активизировались мошенники, которые предлагают получить деньги в упрощенном формате.

– К примеру, если вам на почту придет письмо с содержанием «кликни и получи выплату от президента», или предложат ввести свои данные и даже приложить скрины документов для быстрого получения выплаты – это обман, – предупреждает пресс-служба Роскачества.

Помимо уловки с соцвыплатами, мошенники имитируют подбор авиабилетов – копируют билетные агрегаторы, предлагая большую скидку. Такая же схема работает и по детским туристическим путевкам – злоумышленники выставляют предложения с кэшбеком в 50%.

– Настоящая их продажа от государства откроется только 20 мая, до этого момента злоумышленники могут попытаться монетизировать данный инфоповод, учитывая большой спрос от населения, – рассказывают в Роскачестве.

Также мошенники научились оптимизировать сайты. Например, рассылка может прийти якобы с портала Госуслуги – дизайн будет такой же, как на официальном сайте. Когда человек заходит по внешней ссылке и вводит свои данные, они автоматически попадают в руки злоумышленников. Такая ситуация называется «скам-атака».

– Как-то раз я зашла на свою электронную почту и увидела письмо «Россиянам полагается выплата в 30 тысяч рублей». Я удивилась, что оно не ушло в папку «Спам», поэтому мне стало интересно. Перейдя по ссылке, я попала на сайт, где надо было зарегистрироваться. После этого, якобы для получения денег, потребовалось ввести свои паспортные данные – тут я насторожилась и вышла, – рассказывает томичка Евгения.

Как же защитить себя и свои данные в интернете при скам-атаке? Единственный способ – это обращать внимание на то, от какого источника поступила информация.

– Человек получает письмо от имени ресурса, который для него авторитетен. Вы пользуетесь Google, вам приходит от него документ, в котором предлагают получить деньги. <…> В каждом письме есть реальный адрес и есть ник, как вы сами себя называете. Жулики пытаются замаскироваться под Google, адреса могут быть похожи: Doodle, Gooogle, – рассказал радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

Поэтому внимательно читайте, с какого адреса вам пришло письмо. И помните – о законных способах получения социальных выплат и покупке билетов со скидкой всегда можно узнать в официальных источниках.