Как проходит шествие «Бессмертного полка - 2021» в Томске

День Победы сейчас - единственный праздник, который объединяет весь наш народ, людей разных национальностей, и верующих, и неверующих. Фото: Ксения Высотина

Великий праздник, наступление которого с нетерпением ожидает большинство россиян - День Победы в Великой Отечественной войне, в 2021 году выпал на воскресенье.

В этом году, 9 мая отмечается 76 - летняя годовщина. Второй год подряд из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия в Томской области отменены, но это не помешало томичам пройтись по проспекту Ленина до Лагерного сада с цветами и портретами своих героев.

Напомним, что торжественный парад, шествие «Бессмертного полка» и салют вновь отменили. Однако глава региона Сергей Жвачкин принял решение ограничить движение транспорта на проспекте Ленина в День Победы с 8 до 15 часов, чтобы каждый желающий смог одиночно пройтись с портретами «Бессмертного полка».

С самого утра, не смотря на прохладную и ветреную погоду, томичи начали приходить в Лагерный сад, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Как сообщает наш корреспондент с места событий, люди в основном стараются держаться небольшими группами, ведь ограничения требуют соблюдать социальную дистанцию. Люди искренне поздравляют друг друга, День Победы сейчас - единственный праздник, который объединяет весь наш народ, людей разных национальностей, и верующих, и неверующих. Держаться на расстоянии сложно. Как прошло шествие «Бессмертного полка» в Томске в 2021 году смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина