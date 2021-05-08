«Хочется работать!»: не стало Егора Лигачева, политического деятеля, руководившего Томской областью 17 лет

Егор Кузьмич Лигачев в 2020 гду отметил свой 100-летний юбилей. Деятельность политика была тесно связана с Томской областью, которой он руководил на протяжении 17 лет.

Вчера вечером на 101 году жизни умер Егор Кузьмич Лигачев, бывший первый секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области. Об этом «КП Томск» сообщил источник из областной администрации.

«Вечером 7 мая в Москве, на 101-м году жизни, скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев», - сказал собеседник журналистам.

По имеющейся информации, незадолго до смерти Егор Кузьмич был госпитализирован в столичную Центральную клиническую больницу. Там он периодически проходил поддерживающее лечение. Диагноз не сообщался, однако по некоторым данным известно, что у него обострились проблемы с легкими, что привело к двусторонней пневмонии.

Егор Лигачев родился 29 ноября 1920 года в д. Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области). С 1965 по 1983 годы - первый секретарь Томского обкома КПСС, затем по приглашению Юрия Андропова переехал в Москву, был членом Политбюро ЦК КПСС. После развала СССР некоторое время не участвовал в политической деятельности. Вернулся в нее в 1999-м в качестве депутата Госдумы РФ.

Напомним, несколько лет назад томичи предлагали назвать именем знаменитого земляка аэропорт, однако сам Лигачев не поддержал эту идею. Власти региона намеревались назвать в его честь одну из улиц Томска или коммунальный мост. Данные намерения пока не осуществились.

О дате и месте погребения Егора Кузьмича не сообщается.