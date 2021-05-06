Нефтяникам быстрее: как долго придется копить на однокомнатную квартиру в Томске

Большинство россиян мечтает приобрести собственное жилье еще в молодые годы, но не всем это удается. Фото: Алексей ФОКИН

Чтобы накопить на однокомнатную квартиру или первоначальный взнос по ипотеке, в Томске среднестатистическому жителю понадобится девять лет. Таков итог рейтинга российских городов, который составили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса недвижимости ЦИАН.

Цены дружно пошли в рост

В I квартале квартиры продолжали дорожать по всей стране. Из разряда обывательских рассуждений эта злободневная тема перешла на государственный уровень: в конце апреля президент РФ поручил Федеральной антимонопольной службе до 15 мая провести проверку обоснованности цен, сложившихся на первичном рынке жилья.

Результаты пока неизвестны, зато статистика (и специалисты от недвижимости) подбрасывает все новые цифры, которые не внушают рядовым россиянам оптимизма. В среднем по стране жилье за год подорожало на 12%, но есть регионы, где рост составил 20-30%.

По данным Сибирского окружного информцентра, уже по сравнению с декабрем 2020 года цены на первичном рынке жилья в среднем по СФО увеличились на 6% (по России – на 6,9%). Стоимость одного квадратного метра по округу составила 63,3 тыс. руб. (по стране – 87,5 тыс. руб.).

За новостройками потянулся и вторичный рынок: здесь цены по Сибири выросли на 4,8% (по России – на 3,6%). К началу мая в среднем по округу жилой «квадрат» стоил 58,9 тыс. руб., по стране в целом – 67,8 тыс.

По информации Томскстата, в нашем регионе на первичном рынке цены в I квартале 2021 года в сравнении с IV кварталом 2020-го выросли на 4,1%. На вторичном рынке жилье подорожало в среднем на 5,5%. Средняя цена квадратного метра в новостройке в I квартале достигла 64 134 руб., на вторичном рынке – 59 531 руб.

В первом квартале 2021 года квартиры продолжили дорожать практически по всех российских регионах. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Не ел, не пил – квартиру купил

На волне интереса к жилищной тематике hh.ru и ЦИАН составили рейтинг российских городов, жители которых могут быстрее всех накопить на однокомнатную квартиру или первоначальный взнос по ипотеке. На первом месте оказались Челябинск, Оренбург и Саратов, где заработать на покупку собственного жилья можно за пять лет.

При анализе учитывались данные по средним предлагаемым зарплатам и по средней стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке в

городах страны, по средним ставкам по ипотечным кредитам на вторичном рынке, а также суммы прожиточного минимума для трудоспособного населения в разных регионах.

– Методология рейтинга была построена с учетом финансовых возможностей ежемесячных накоплений (предлагаемая зарплата за вычетом прожиточного минимума) работников и суммы первоначального взноса в размере 15% от стоимости квартиры, – поясняется в сообщении.

Итак, в Томске при средней предлагаемой зарплате в 40,6 тыс. руб. и средней стоимости «однушки» в 2,24 млн руб. работающие граждане могут скопить средства на покупку весьма скромного жилья за девять лет.

Дольше всех откладывать деньги придется специалистам из сферы «бухгалтерия, управленческий учет, финансы»: при средней зарплате в 32,8 тыс. руб. на это уйдет 12 лет, столько же времени понадобиться сотрудникам из страхового бизнеса. 11 лет займет этот процесс у маркетологов, юристов, представителей сферы развлечений и индустрии гостеприимства.

По 10 лет копить придется банковским работникам, рабочему и административному персоналу, преподавателям и учителям. По девять – госслужащим, сотрудникам производства, менеджерам по продажам и закупкам. Медикам, сотрудникам безопасности, автобизнеса и сферы «транспорт, логистика», а также строителям и IT-специалистам понадобится примерно семь лет, представителям высшего менеджмента – шесть.

Быстрее всех, по мнению аналитиков, накопить на свое жилье смогут томичи, которые работают в сфере добычи сырья: им потребуется на это около пяти лет при зарплате почти в 60 тыс. руб.

Много лет копить деньги на будущую квартиру, отказывая себе во всем, – не слишком радостная перспектива. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Аналитика против реальности

Для сравнения, рядовому москвичу придется откладывать на «однушку» целых 18 лет. По восемь лет уйдет на это у жителей Иркутска, Новосибирска, Барнаула; в Кемерове средний показатель составил семь лет, в Омске – шесть. Разумеется, представленное исследование представляет лишь усредненную картину рынка недвижимости в стране и в Томской области, в частности.

По мнению аналитиков Банка России, продолжающийся с апреля 2020 года рост цен на жилье в РФ обусловлен несколькими основными факторами. Это удешевление ипотечных кредитов, снижение доходности банковских депозитов, подорожание стройматериалов, дефицит зарубежной рабочей силы, возникший из-за антиковидных ограничений. Сыграл свою роль и переход отрасли от долевого финансирования к более затратной схеме эскроу-счетов.

К сожалению, рядовому потребителю, живет он в Томске или в любом другом регионе, аналитические выкладки не помогут решить главную проблему: где взять деньги на новую квартиру. Если, конечно, он не топ-менеджер, не чиновник высшего звена или хотя бы нефтяник с большим стажем.