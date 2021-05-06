Как горожане и гости Томска встретят День Победы в 2021 году

Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» – вновь не состоятся, как и в 2020-м.

В Томской области завершается подготовка к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Поскольку в регионе продлен режим ограничений, связанных с распространением коронавируса, традиционные массовые мероприятия – торжественный митинг, Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» – вновь не состоятся, как и в 2020-м.

Придем поклониться Вечному огню

Многочисленные планы на майские праздники, которые областной оргкомитет «Победа» озвучивал в конце прошлого года, были скорректированы. В конце апреля губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал всех воздержаться от проведения в День Победы парада и многолюдных шествий. «Пока мы не завершим массовую вакцинацию, будем сохранять режим ограничений, потому что наша главная задача – сберечь жизни и здоровье людей», – обратился он к землякам.

Тем не менее, по решению властей 9 мая горожане смогут самостоятельно пройти по главной улице города с портретом своего семейного воина-героя из «Бессмертного полка». В День Победы с восьми утра до трех часов дня будет закрыт для автомобильного движения и открыт для пешеходов проспект Ленина от Новособорной площади до Лагерного сада. Все желающие смогут возложить цветы к Вечному огню, почтить память тех, кто отдал жизнь за Родину.

Напомним, что до 7 мая продолжается подача заявок на участие в виртуальном шествии «Бессмертный полк» на официальном сайте проекта. Также зарегистрироваться можно через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» или на сайте «Банк памяти».

Волонтеры проведут праздничные акции

В честь 9 мая в стране и в Томской области пройдет целый ряд акций, посвященных Дню Победы. Многие из них стартовали заранее. Например, в ходе традиционной всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в Томске волонтеры будут раздавать желающим эти патриотические символы. Получить ленточки можно с 11 часов в Лагерном саду, у Дома союзов, на пл. Ново-Соборной, у ТЦ «999» (перекресток пр. Ленина и ул. Учебной) и около ТЭМЗа (перекресток пр. Ленина и ул. Усова).

Также «Волонтеры Победы» проводят акцию «Письмо Победы» под девизом «Скажи спасибо лично». Активисты движения вместе со студентами и школьниками пишут ветеранам Великой Отечественной войны поздравления с предстоящим праздником. Отметим, что только в Томске на сегодняшний день проживают 96 участников войны, 33 жителя блокадного Ленинграда, 34 бывших узника концлагерей и 1 683 труженика тыла.

Кроме того, 9 мая жители Томской области могут принять участие во всероссийском флешмобе «Флаги России», разместив в День Победы в окне квартиры или на балконе российский триколор.

Пост № 1 заступит на Вахту Памяти

Вахту Памяти, посвященную 76-й годовщине Победы, проведет в областном центре штаб Поста № 1 Дворца творчества детей и молодежи. Она пройдет с 7 по 9 мая у Мемориала боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду.

В роту Почетного караула входят 78 томских школьников 9-11-х классов – участников городской программы воспитания и дополнительного образования «Память». Одновременно в карауле будут стоять 18 человек: шесть юнармейцев у Монумента боевой и трудовой славы томичей и по шесть человек на лицевых стелах, размещенных вдоль центральной аллеи.

Вахта Почетного караула будет организована с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, подчеркнули в мэрии.

Наглядная история: помним и гордимся

С 1 мая по 10 июня в областном центре развернутся несколько планшетных выставок, которые организовал Музей истории Томска. На территории города можно увидеть следующие экспозиции: в Лагерном саду – «Фото тылового Томска», на территории Губернаторского квартала – «Томск в годы войны», на Набережной реки Томи – «И тыл в то время фронтом был», на пл. Ново-Соборной – «Фронтовые письма». Появятся планшеты и в других районах областной столицы.

Кроме того, с 8 мая по 10 июня в течение дня на территории парка отдыха «Белое озеро» будет работать «Выставка марок военных лет».

Традиционный забег в честь Победы

В День Победы на стадионе «Буревестник» состоится традиционный легкоатлетический забег «Миля Мира». В нем примут участие учащиеся школ, студенты и сотрудники вузов города и ветераны спорта.

Участники до 18 лет допускаются только при наличии медицинского допуска врача. Для участия в пробеге необходимо иметь белую футболку. Регистрация участников будет проводиться 9 мая с 08.30 до 09.00 на стадионе «Буревестник».

Афиша: куда пойти в дни торжеств

7 мая в Доме искусств города пройдет концерт, посвященный Дню Победы «Вспомните, ребята!». Выступает клуб авторской песни и поэзии «Притяжение». В программе – песни военных лет. Вход свободный, начало – в 17.00.

Ежегодно весной артисты Томского театра драмы готовят концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В этом году концерт

«...И все-таки мы победили!» можно будет увидеть вживую, а не в онлайн формате, как прошлой весной. В программу войдут стихи, отрывки из фронтовых писем и песни, которые не давали людям упасть духом в тяжелые для страны периоды, радовали в счастливое и благополучное время. Участие в представлении примет почти вся труппа театра. Концерты начнутся 7 мая в 19.00 и 8 мая в 18.00.

В кинотеатрах Томска в майские дни можно посмотреть новый фильм «Девятаев». Картина основана на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева. События фильма развиваются в 1944 году, главный герой – летчик-истребитель, который попадает в немецкий плен.

Музей истории Томска днем 8-9 мая приглашает желающих на тематическое занятие для детей и взрослых «Письма памяти». Это урок по военно-патриотическому воспитанию, на котором ребятам расскажут о подвигах томичей, сражавшихся за победу как на фронте, так и в тылу. Завершится занятие созданием фронтового письма-треугольника.