«Бессмертный полк-2021» в Томске: как принять участие в онлайн-шествии

Массовое шествие отменено, но томичи смогут индивидуально пройтись по пр. Ленина с портретом своего героя и принять участи в акции онлайн. Фото: Павел Рыскаленко (взято на официальном сайте акции «Бессмертный полк» в Томске)

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в 2021 году пройдет в формате онлайн. Как и год назад, такое решение было принято из-за эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса. Однако томичи смогут пройти с портретами своих героев самостоятельно по главной улице города, а также принять участие в онлайн шествии. Как и где зарегистрировать своего героя – рассказываем далее.

Немного об истории

Идея движения «Бессмертный полк» появилась давно, подобные мероприятия проводились во многих городах России. Но общеизвестное название акция получила по инициативе томских журналистов в 2012 году. Тогда в День Победы по улицам города прошли более шести тысяч жителей, которые несли в руках портреты своих героев, прошедших Великую Отечественную войну.

Позднее популярность движения выросла, акцию стали проводить и в других городах России, например, в Москве в 2015 году на улицы вышли полмиллиона человек. Затем присоединились и разные страны: в 2019-м акция прошла уже в 115 государствах мира. Сегодня «Бессмертный полк» стал традицией и неотъемлемой частью празднования Дня Победы.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса традиционное шествие перешло в онлайн. В проекте приняли участие более трех миллионов человек, трансляция длилась 20 дней, ее посмотрели более 25 млн человек.

Шествие в традиционном формате в этом году отменено. Фото: с официального сайта акции в Томске.

Особенности акции в 2021 году

В этот раз «Бессмертный полк» также состоится в онлайн-формате, трансляция будет организована в каждом регионе.

– В ситуации, когда вполне вероятна новая волна пандемии, по-прежнему высоки риски шествия. Можно с высокой долей безопасности для участников организовать армейский парад, проверив здоровье военнослужащих, обеспечив их средствами индивидуальной защиты, но тоже самое в отношении гражданского шествия сделать невозможно. Поэтому, считаем разумным отметить День Победы без уличных шествий. 9 Мая помяните своих предков так, как решите сами. Колонн не будет, но память с нами! – говорится на официальном сайте «Бессмертного полка» в Томске.

Парад Победы и массовое шествие в этом году отменены, но томичи смогут самостоятельно пройти по главной улице города с портретом своего предка, участвовавшего в Великой Отечественной войне – пр. Ленина 9 мая будет открыт для пешеходов. Такое решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин.

– Никакой коронавирус не может отменить День Победы. Для этого 9 мая с 8:00 до 15:00 будет закрыт для автомобилей и открыт для пешеходов пр. Ленина от Новособорной площади до Лагерного сада. Каждый томич сможет сам пройти по главной улице города с портретом своего героя из «Бессмертного полка» к мемориалу «Боевой и трудовой славы», – сказал он.

По словам губернатора, благополучная эпидситуация, которая сложилась в регионе, позволила провести некоторые мероприятия. Однако томичей призывают не расслабляться и соблюдать меры предосторожности.

Регистрация в онлайн акции

Подача заявок на «Бессмертный полк-онлайн» уже началась на официальном сайте проекта. Также зарегистрироваться можно через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» или на сайте «Банк памяти». Сделать это нужно до 7 мая.

– Все заявки в обязательном порядке модерируются. Из-за большого объема поступающей информации проверка может занять несколько дней. Чтобы Ваши герои легко прошли этот этап, обратите внимание на правильность заполнения анкеты: в ней не должно быть орфографических ошибок, пропуска букв; фамилия, имя и отчество должны быть написаны с заглавных букв, – говорится в официальной группе акции в соцсетях.

Отправлять данные одного героя с разных ресурсов не имеет смысла – модераторы блокируют дубли.

Также есть определенные требования к фотографиям. Так, на фото должен быть изображен ветеран, лицо которого отчетливо видно. Если же там есть и другие люди, то должно быть понятно, кто из них ветеран. В личном кабинете вы можете обработать фотографию: приблизить, повернуть и улучшить качество.

Если фото перевернуто, содержит призывы, дизайнерские рамки, изображения алкоголя и сигарет, то оно не будет допущено. Также нельзя размещать изображения с людьми в купальниках или с голым торсом. Фото документов тоже не примут.

Трансляция онлайн-шествия начнется в Томской области 9 мая в 15:00. Она будет идти на городских экранах, в социальных сетях, на сайте акции и в эфире местных телеканалов. Каждый участник получит уведомление о времени показа своего героя.