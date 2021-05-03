Город Кедровый: корабль детства, корабль мечты

Так выглядит «сердце» Кедрового с высоты птичьего полета.

В апреле Минстрой России опубликовал список лучших практик благоустройства по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. В номинации «Городская площадь как центр притяжения людей» одним из победителей стал проект «ЭкоКедр» в городе Кедровом.

И мы победили!

Город Кедровый Томской области - один из самых маленьких городов России с населением около 2 тысяч человек. Но тем более значимой для его жителей стала победа в конкурсе Минстроя. Пространство «ЭкоКедр», кстати, смогло бы победить еще в одной номинации - «Вовлечение общественности в подготовку и реализацию практик по благоустройству». Но, увы, двойная награда в таких состязаниях не предусмотрена.

При проектировании архитектурных элементов учитывались пожелания не только взрослых кедровчан, но и школьников: самые маленькие рисовали детскую площадку своей мечты, а старшеклассники участвовали в обсуждении идей. Главный объект детской зоны - большой деревянный корабль – появился здесь по многочисленным просьбам людей, которые родились и выросли в Кедровом, а потому помнят легендарную «Бригантину», «пришвартованную» здесь когда-то.

- Этот конкурс - уникальная возможность благоустроить то место, где ты живешь. Участников было много, география обширна, но побеждают активные. И мы с вами победили! – обратилась к землякам на открытии площадки мэр города Кедрового Нелли Соловьева.

По словам Нелли Александровны, победа во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды (Кедровый номинировался в подгруппе малых городов и исторических поселений – Ред.) далась нелегко. В 2018 году город подал заявку, проект вышел в финал, но победителем не стал. Однако организаторы обратили внимание на город с романтичным сибирским названием и дали время на доработку проекта. В 2019-м инициативная группа городской администрации объединила вокруг себя взрослых и детей, представителей общественности и волонтеров. Благодаря их совместной деятельности пространство «ЭкоКедр» стало более интересным и актуальным, потому и было отмечено на самом высоком уровне.

Технологично, ярко, красиво

- Без преувеличения можно сказать, что проекта, подобного «ЭкоКедру», в нашей стране нет, - рассказывает технический директор ООО «Сервисная Дорожная Компания» (СДК) Валерий Филатов. – «ЭкоКедр» для жителей Кедрового - это возможность показать своим детям каким может быть современный досуг - скейт-парт, скалодром, веревочная полоса препятствий, а самым юным - увидеть настоящую крепость и копию флагманского корабля Христофора Колумба «Санта-Мария».

Понятие «управление проектами» при строительстве социально значимых и сложных объектов во всем мире принято уже давно. Именно компания СДК управляла проектом «ЭкоКедр», отвечала за сроки поставок, качество материалов, финансовые показатели и другие значимые составляющие комплексного благоустройства в Кедровом. К слову, на счету Сервисной Дорожной Компании за последние годы накопилось изрядное количество благоустроенных объектов в Томске и области. В нашем городе, к примеру, это территории в переулке Томский и на улице Советской, бульвар на проспекте Кирова, пешеходные тротуары на Красноармейской.

- Для Томской области это отличная возможность показать, как можно благоустроить удаленный объект, - продолжает Валерий Филатов. - У нас были серьезные опасения по этапам строительства именно из-за этой удаленности и трудностей получения некоторых материалов, особенно в летний период. Ведь для реализации проекта мы привлекали партнеров не только из Томской области и Новосибирска, а еще из Красноярска, Питера, Москвы. Часть материалов нам удалось доставить по зимнику, но значительную часть материалов и конструкции партнеры смогли подготовить только к началу лета, и их доставка осуществлялась на вездеходах, по несколько суток в пути, утопая задними колесами в канавах… и вытаскивая друг друга. В итоге от бумажного проекта до его фактической реализации мы уложились в срок - чуть больше года («ЭкоКедр» открыли 2 октября 2020 г. – Ред.). Я считаю это отличным результатом, особенно учитывая погодные условия и транспортные трудности. Все получилось технологично, ярко и красиво. Особо стоит отметить новую коллекцию тротуарной плитки от ОАО «ТДСК», впервые уложенную на объекте, и мягкое травмобезопасное резиновое покрытие, а ведь изначально практически весь город стоял на дорожных плитах.

На скейтборде или под парусом

Суть проекта «ЭкоКедр» заключалась в благоустройстве зон отдыха горожан, объединении досуговых площадок в современный экологический маршрут по Кедровому. И, несмотря на трудности, строителям это удалось. На территории почти в 5,3 тысячи квадратных метров кедровчанам, а скоро, наверное, и любопытным экотуристам, теперь есть где отдохнуть и на что посмотреть.

«Сердцем» проекта стал «Центр 2.0» - игровая зона для детей с комплексом «Корабль»: здесь есть «дикая» полоса препятствий, качели, плот с парусом и, конечно, корабль с пристанью и крепостью. Для ребят постарше обустроили площадку для катания на скейтборде (Экстрим-парк) и скалодром. Впрочем, как уверяют местные жители, этот скалодром уже освоили даже 6-летние малыши. Для спокойного отдыха рядом - беседка, прогулочные дорожки, лавочки, садовые диваны и подвесной сад. Особое место отвели сцене с подсветкой и трибуной.

- Думаю, все жители Кедрового уже успели оценить новое общественное пространство. Для нас очень важно, что даже в таких небольших населенных пунктах, очень удаленных от областного центра, появляются современные, красивые и востребованные людьми территории. Это и есть тот результат, который заложен в идеологии проекта «Формирование комфортной городской среды, — заявил по поводу проекта «ЭкоКедр» заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Основными подрядчиками объекта стали ООО «Асиножилстрой» и ООО «Караван-Сервис». Управление проектом – ООО «Сервисная Дорожная Компания». На реализацию проекта город Кедровый получил почти 40 млн рублей из федеральной казны. А еще он получил корабль, похожий на тот, с которого когда-то начинался Кедровый - памятную многим «Бригантину», построенную первыми строителями города для своих детей… Корабль памяти кедровчан воплотился в реальность.

Недавно Валерий Филатов со своими однокурсниками отпраздновал 20-летие выпуска. Все они закончили дорожно-строительный факультет ТГАСУ в 2001 году по специальности «автомобильные дороги». Как признался специалист по благоустройству, компания СДК «не ходит в другие регионы». А жаль! Вдруг на очередном конкурсе Минстроя в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» победит, скажем, маленький и самый северный в России город Певек? Мало у кого есть опыт по благоустройству столь отдаленных мест…

P.S. Как стало известно, в текущем году ООО «СДК» продолжает свою деятельность в Кедровом, выполняя работы по благоустройству 1-го этапа территории «Центр 1.0».