«Мы везем с собой кота»: на что имеют право томичи – пассажиры поездов

Предстоящая дальняя поездка по железной дороге (как, впрочем, и любая другая) заставляет нас волноваться и рассчитывать все так, чтобы не упустить и не забыть что-то важное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предстоящая дальняя поездка по железной дороге (как, впрочем, и любая другая) заставляет нас волноваться и рассчитывать все так, чтобы не упустить и не забыть что-то важное. Впрочем, иногда мы не знаем точно, каковы права и обязанности пассажиров. Эксперты АНО «Роскачество» готовы рассказать об этом.

Все о лишнем весе

Многим, наверное, известно, что в поездах есть ограничения для провоза ручной клади, или багажа, который можно взять с собой в вагон. До 36 кг вещей в сидячем вагоне и до 50 кг в спальном – вот норма на один билет. Если взять больше, проводник может не пропустить с перевесом. Что делать? Придется либо купить еще билет и по нему получить право на дополнительные 36 кило, либо сдать багаж отдельно. На одного человека багаж должен быть не больше трех мест (каждый предмет – не тяжелее 75 кг) и весить до 200 килограммов.

«Заколдованная» буква и надежность продаж

Потенциальный пассажир, бронируя билет онлайн, может случайно сделать опечатку в своем имени или фамилии. Пустят ли в поезд по такому билету? Возьмите с собой паспорт. По правилам пассажирских перевозок, допускается одна ошибка в буквах и одна в цифрах, так что, если опечаток немного, вас должны пропустить. Если билет остался дома, а человек приехал на вокзал за 2 часа до рейса, можно попробовать его восстановить. Для этого надо обратиться к дежурному. Наличие документа, который регистрировался при покупке билета, обязательно. Придется также оплатить сбор за его восстановление.

Кстати, Роскачество проанализировало 28 сайтов по продаже ж/д билетов. Критериям надежности из них соответствуют следующие: rzd.ru, aviakassa.com, bilet.aero, biletix.ru, grandtrain.ru, kupibilet.ru, onetwotrip.com, ozon.travel, sapsan.su, svyaznoy.travel, tinkoff.ru, trains.anywayanyday.com, travel.yandex.ru, tutu.ru, жд-билеты.

Если опоздал на поезд…

Имея на руках билет, можно уехать пораньше или попозже. В первом случае главное, чтобы нашлись свободные места в поезде. Если по времени пассажиру надо выехать позже или он вовсе опоздал на поезд, в течение 24 часов ему следует обратиться в кассу вокзала и предъявить билет. Так он сможет с минимальной доплатой приобрести другой проездной документ или вернуть часть его стоимости.

Задержитесь на минутку!

Когда на руках есть билет на большое расстояние, можно задержаться на любой промежуточной станции и продолжить путь позже. Надо только успеть в течение 3 часов обратиться в кассу, чтобы сделать на билете отметку об остановке. Новый покупать не придется – в течение 10 дней можно будет уехать на поезде аналогичного маршрута с той станции, где пассажир оказался. Правда, надо будет оплатить стоимость плацкарты и сбор за переоформление билета.

Спите-спите, не проспите…

Проспав свой пункт назначения, можно за те же деньги проехать чуть дальше. Нужно сообщить проводнику, что пропустили станцию, и попросить разрешить доехать до следующей. Платить за это не придется.

Собаку-поводыря пустят бесплатно

Перевозить животных сложно. Например, крупных собак не пускают в плацкартный вагон. Исключение делается для собак-поводырей, которые сопровождают людей с ограниченными возможностями здоровья. За них не надо платить. Но в пути животное должно находиться у ног хозяина, в ошейнике и наморднике. К домашним животным (диких брать в поезд нельзя вообще) требований гораздо больше. Узнайте об ограничениях заранее.

Обмен местами неуместен

Нередко соседи по вагону просят поменяться с ними местами. От этого можно отказаться на законных основаниях. Нижняя полка даже днем не считается «общей», сидеть на ней пассажиры с билетами на верхние полки могут только с разрешения того, кто купил билет именно на это место. И размещать багаж в отсеках нижних полок опять же можно только с разрешения временных «хозяев».

Соседи, в шахматы сыграем?

Став пассажиром поезда, каждый имеете право на получение бесплатных услуг. Так, проводник обязан предоставить по просьбе стаканы, столовые приборы, щетку для обуви, швейный набор и даже настольные игры (шахматы, шашки). Стоимость постельного белья может быть включена в билет, в этом случае ничего доплачивать не нужно. И еще: проводник должен застелить пассажиру полку, если его об этом тоже попросить.

– Нередко пассажиры сталкиваются с отказом предоставить им то, на что они имеют законное право. В этом случае важно не растеряться: требования граждан прописаны в «Правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», – напоминают в Роскачестве. – Так что добивайтесь своего без тени сомнений и путешествуйте с комфортом.