Андрей Костенков: «Много денег на благоустройство не бывает»

Андрей Григорьевич Костенков возглавляет администрацию городского поселения Асино уже четвертый год, весь этот асиновцы активно участвуют в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Фото: Ксения Высотина

Андрей Григорьевич Костенков возглавляет администрацию городского поселения Асино уже четвертый год подряд, и, казалось бы, за это время работа по комфортному обустройству подведомственной территории должна у него войти в привычное русло. Однако жизнь сама подбрасывает новые нестандартные условия. В прошлом сезоне сюрпризом стала пандемия со своими сковывающими ограничениями. «И хотя морально ситуация давила, год вышел успешным», - говорит глава поселения.

Меняем облик города вместе с жителями

Важно, что пандемия, изрядно притормозив многие процессы, не сумела остановить деловую активность асиновцев. Город и район участвовали в региональных и федеральных проектах, улучшали свой внешний вид, решали многие застарелые проблемы.

- Конечно, людей расстраивали ограничения, но необходимость этих мер была понятной каждому, ведь только в нашей администрации переболела почти половина коллектива, - поясняет Андрей Костенков. - Однако в то же время Асино никогда ранее не имело такого хорошего бюджета, федеральных, областных и районных дотаций, выданных для реализации программ, в которых город принимает участие.

Например, Асиновское городское поселение с 2017 года активно участвует в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». За это время здесь были обустроены шесть внутридворовых и восемь общественных территорий. В минувшем году был преобразован участок улицы Ленина, от дома №33 до пересечения с улицей Стадионной. По предложениям самих жителей основной акцент при проведении работ делался на сохранение зеленых насаждений, обустройстве мест отдыха. Другой общественной территорией, получившей в прошлом году новый облик, стал сквер на улице 9 Мая.

По предложениям самих жителей основной акцент при проведении благоустройства делается на сохранение зеленых насаждений, создание мест отдыха.

- Возрастные жители микрорайона очень просили организовать дорожку для скандинавской ходьбы, поскольку данный вид спорта в последние годы в Асине стал очень популярен, а безопасного места для этого занятия не было, - говорит Андрей Григорьевич. - Младшее поколение и активная молодежь также нуждались в игровой и спортивной площадках. Мы выполнили все пожелания людей, наладили уличное освещение и при этом сохранили зеленые насаждения.

Обратная связь с жителями часто помогает справляться с неотложными проблемами. Например - по вывозу твердых бытовых отходов.

- Не могу сказать, что наше участие в «мусорной реформе» оказалось неудачным, однако почти половина жителей города живет в индивидуальных домах, и для них вывоз отходов сопряжен с рядом трудностей, которых нет у жильцов многоэтажек, - говорит Андрей Костенков. - Мы организовали для них вывоз мусора, сейчас в городе почти 300 контейнерных площадок. В прошлом году на полигон ТБО было вывезено 5 433 тонны твердых коммунальных отходов и еще 668 тонн крупногабаритных отходов. Несмотря на это, некоторые жильцы частных усадеб предпочитают загрязнять отходами окружающую природу, хотя мы постоянно призываем: давайте учиться цивилизованно работать с мусором, ведь рано или поздно жизнь заставит нас бережно относиться к природе.

Асиновское городское поселение в 2020 году дважды подавало заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Сами жители проголосовали за территорию Городского сада. Проект был удостоен Гран-при федерального съезда проектировщиков.

- Сейчас мы дорабатываем замечания Минстроя, чтобы вновь заявить проект на участие в госпрограммах, - говорит Андрей Костенков.

В рамках конкурса по инициативному бюджетированию в Асине был реализован проект обустройства пешеходного тротуара на улице Николая Довгалюка. При разработке учитывалась стесненность местной застройки, наличие коммуникаций, близость автомобильной дороги и наличие уличного освещения. Стоимость работ составила 1, 422 тысячи рублей, из которых 153 тысячи - добровольные пожертвования рядовых асиновцев.

Живительные артерии города

В прошлом году регион и госкорпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» заключили концессионное соглашение о развитии коммунальной инфраструктуры в городе Асино. В реформу систем теплоснабжения вложат 1,07 миллиарда рублей, а концессионером по результатам конкурса стало ООО «ТеплоИнвест».

- Первая газовая котельная в городе уже построена с опережением сроков, и хотя проект будет полностью выполнен к 2022 году, первый газ, надеюсь, подключат уже нынче, - говорит глава городского поселения. - Новая система теплоснабжения охватит 12 тысяч жителей, понадобится проложить 200 километров сетей. И хотя газовики одновременно с этим занимаются и благоустройством улиц, но многим хочется «все и сразу» - чтобы сети появились без раскопок и других временных неудобств. Приходится много объяснять, улаживать спорные моменты.

В рамках нацпроекта «Экология» и государственной программы «Чистая вода» в 2020-2021 годах в Асине проводится реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды. В прошлом году работы подошли к заключительному этапу.

- Можно сказать, что благодаря этому вода в Асине сейчас прекрасная, - говорит Андрей Костенков. - Осталось заменить водопроводные сети, а чтобы справиться с этим, будем готовить проектно-сметную документацию для соответствующих госпрограмм. В ремонт водопроводных и водоотводных муниципальных сетей за четыре года было вложено 26 миллионов рублей, и работа продолжается. Другая цель будущих усилий - ремонт очистных сооружений. Сейчас они справляются со своей задачей, но, безусловно, устаревают с каждым годом.

Вообще же, на субсидирование организаций ЖКХ Асина в 2020 году было направлено 9,800 миллионов рублей из областного, районного и местного бюджетов.

Немалые средства получает Асиновское городское поселение и на содержание автомобильных дорог, пешеходных тротуаров, объектов озеленения, дорожного ограждения, уличного освещения, пешеходных переходов и остановочных комплексов.

Работы по содержанию городских дорог в прошлом году были выполнены на сумму в 28, 6 миллиона рублей.

- Работы по содержанию городских дорог в прошлом году были выполнены на сумму в 28, 6 миллиона рублей. Из них 796,40 тысячи затрачено на содержание и ремонт объектов уличного освещения, - говорит Андрей Григорьевич. - В рамках госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Томской области» мы отремонтировали 1,5 километра дороги общего пользования местного значения по улице Ленина, на участке от улицы Станционной до улицы В.Чапаева на общую сумму 37,9 миллиона.

Спорт и зрелища - свидетельства жизни

Как говорит глава поселения, за время пандемии асиновцы соскучились по культурным мероприятиям. В прошлом году здесь, например, должен был состояться этап Кубка СФО по мотокроссу, но коронавирус нарушил планы.

Однако минувший период не был временем абсолютного затишья, асиновцы отмечали Дни воинской славы России, в феврале состоялись автомобильные соревнования, затем областной легкоатлетический пробег Асино - Первомайское, проводился Открытый турнир по хоккею среди юношей на Кубок Главы города Асино. А в марте горожане отметили Масленицу.

- Мероприятия сопровождались награждениями дипломами и сертификатами, ценными подарками, - рассказывает Андрей Костенков. - Мы вручили 10 почетных грамот и 35 благодарственных писем за заслуги перед Асиновским городским поселением. Такая работа также входит в понятие «комфортная среда».

В нынешнем году в помощь городской исполнительной и законодательной власти Асино будет впервые сформирован Общественный молодежный совет при главе города.

- Мы хотим привлекать молодых в общественную жизнь, тем более что, постоянно общаясь с ними, увидели их активное желание участвовать в событиях, формировать повестку работы власти, - говорит Андрей Костенков. - Думаю, если мы хотим, чтобы молодежь после получения образования возвращалась работать и жить на родину, нужно с юных лет прививать им ответственность за окружающую действительность. Только тогда они будут радеть за свой двор, свою улицу и город, когда поймут, что могут влиять здесь на перемены к лучшему.

Сейчас асиновцы готовятся к проведению субботников, чтобы полностью привести город в порядок к майским праздникам. С наступлением лета продолжится ремонт дорог и обустройство дворов и скверов, завершится реконструкции водозабора.

Ну а среди других приятных планов - празднование 125-летия Асина, которое состоится в последнюю субботу июня. Кстати, ранее губернатор области Сергей Жвачкин обещал, что обязательно посетит город летом.