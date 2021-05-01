Пусть города и села изменятся под нас

Для благоустройства в 2020 году кожевниковцы выбрали площадь перед районным Домом культуры. За эту территорию проголосовали 97 жителей муниципалитета. На цели благоустройства зоны отдыха было направлено более 3,8 миллионов рублей.

В Томской области голосование пройдет в семи муниципальных образованиях, где проживает свыше 20 тысяч человек: это Томск, Северск, Стрежевой, а также Томский, Асиновский, Колпашевский и Кожевниковский районы. Свой голос за общественную территорию или дизайн-проект по благоустройству может отдать любой неравнодушный горожанин или сельчанин, достигший 14-летнего возраста.

Живем здесь и сейчас

- Впервые голосование проходит одновременно по всей стране и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru, - сказал на пресс-конференции, посвященной старту голосования, заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. - Авторизоваться можно двумя способами: по номеру телефона и через аккаунт на портале «Госуслуги». Я призываю жителей всех семи муниципальных образований принять участие в голосовании и выбрать территории для благоустройства на 2022 год: наши жители могут напрямую влиять на решение вопросов городской среды и вместе делать города и села комфортнее.

Выбор томичами мест для проведения благоустроительных работ при помощи федеральных средств начался еще в 2017 году. И тогда тоже голосовали, но по старинке. Сегодня голосование проходит на современной цифровой платформе. Если за период голосования не менее 55 тысяч неравнодушных человек отдадут голоса за «свою» территорию и «свой» дизайн-проект, все получится.

К 16 часам 26 апреля, в первый день голосования, участие в нем приняли более 1,8 тысячи жителей Томской области. И это неудивительно: если не брать политику, ничто людей не волнует так, как состояние их дворов и парков. Конечно, не все неравнодушные граждане - дизайнеры и архитекторы. Но им небезразлично, как будет развиваться их город, их район, их улица и их двор.

Делать комфортной среду своего обитания, выбирая понравившиеся варианты благоустройства окружающего пространства (современные сервисы нам в помощь!), - это, оказывается, так увлекательно. И хочется жить здесь и сейчас. В красоте и гармонии.

Только цифры

В 2020 году в Томске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на благоустройство 16 общественных пространств из бюджетов всех уровней было выделено 210 млн руб. В 2021 году в областном центре должны быть благоустроены 13 общественных пространств на общую сумму 144,8 млн руб.