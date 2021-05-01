Куда сходить в Томске на майские выходные 2021

В этот май выдались беспрецедентно длинные выходные - 10 дней подряд. Фото: Ксения Высотина

Пасху отметите, на природу съездите, дома порядок наведете, что еще делать в длиннющие майские выходные? Сегодня мы собрали для вас самые интересные культурно-массовые мероприятия, которые пройдут в Томске с 1 по 6 мая.

Мир ,труд, Первоймай

Федерация профсоюзных организаций Томской области не будет в этом году проводить первомайское шествие. Такое решение принято из-за режима ограничений в связи с коронавирусом.

Но 1 мая состоится профсоюзная перекличка. В федерации добавили, что в течение дня члены профсоюзов региона смогут заходить на сайт ФНПР и поддержать первомайскую резолюцию. Томичи могут ознакомиться с резолюцией и поддержать ее до 2 мая. Голосование проводится во «ВКонтакте».

В резолюции профсоюзы просят повышения заработной платы в условиях экономического кризиса, активной борьбы с безработицей, исполнения трудового законодательства и справедливого распределения результатов труда. Авторы документа также отмечают, что сегодня актуально создать фонд страхования от безработицы.

Слишком женатый таксист

В субботу, 1 мая, в 18.00 Драматический театр приглашает томчей на спектакль «Слишком женатый таксист».

История о обыкновенном британском таксисте Джоне Смите, который ведет не совсем обыкновенную семейную жизнь. У Джона сразу две жены. К одной он приезжает после дневной смены, к другой – после ночной. Чтобы не запутаться, любвеобильный таксист четко придерживается закодированного графика. До поры до времени все счастливы, но все меняется, когда Джон, попытавшись спасти старушку от хулиганов, попадает в больницу и сбивается со своего тайного графика. Смит изо всех сил старается, чтобы его жены не узнали о существовании друг друга, но с каждой минутой ситуация запутывается все сильнее…

Праздник светлой Пасхи

2 мая православные христиане отмечают Пасху. В этом году дополнительных ограничительных мероприятий в праздник на территории Томской области не планируется. В Пасхальную ночь во всех храмах будут совершены торжественные богослужения.

В ночь перед праздником митрополит Ростислав возглавит крестный ход, Пасхальную утреню и Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе Томска. Освящение куличей и пасхальной снеди в томских храмах начнется в Великую субботу, 1 мая, ориентировочно с обеда и до вечера.

Выставка «Коллекция антикварной мебели»

2 мая, в 16.00 в Краеведческом музее Томска состоится экскурсия по выставке «Коллекция антикварной мебели». Томичи смогут увидеть шедевры декоративно-прикладного искусства в собрании музея от барокко до модерна.

«Тараканище»

2 мая в 11.00 и 13.00 ТЮЗ приглашает юных томичей на спектакль «Тараканище». В форме детских игр среди подушек, одеял и перьев будет решен новый спектакль, поставленный в духе бэби-театра. Малыши увидят «Тараканище», сказку одного из самых любимых авторов для детей Корнея Чуковского. Хотя текст и написан 100 лет назад, уникальное чувство слова автора помогло создать завораживающую и образную историю. Она и сегодня мгновенно увлекает ребят.

Бэби-театр подходит даже для самых маленьких зрителей, но самый оптимальный возраст для знакомства с такой постановкой – полтора-три года. Истории для малышей создаются бережно, без громких звуков и темных сцен. Дети смогут буквально соприкоснуться со сказкой – пощупать некоторые предметы, поиграть с ними.

«Весь Бах в прямом эфире. Часть IV»

3 мая, в понедельник в 19.00 органный зал Томской областной филармонии устраивает концерт «Весь Бах в прямом эфире. Часть IV».

Исполнить «всего органного Баха» в прямом эфире – за такой беспрецедентный проект взялся органист Томской филармонии Дмитрий Ушаков в декабре 2020 года. Слушателям, среди которых появились уже постоянные и верные поклонники формата «Орган. Live», музыкант предложил широкую палитру органных произведений эпохи барокко.

Новый концерт – это новое путешествие по баховскому органному наследию, в котором органист выступает не только как исполнитель, но и как своего рода гид. В мини-чате он расскажет истории о каждом произведении и ответит на вопросы слушателей.

Сногсшибательная женщина

В понедельник, 3 мая, в 19.00 театр «Версия» приглашает на эксцентрическую комедию, которая разворачивается, как остросюжетный детектив. Это история экстравагантной Женщины. Она – сама стихия, страсть, которая сметает все на своем пути. Каждый мужчина мечтает о такой женщине, но надо быть осторожнее в своих мечтах – они могут сбыться! Итак, ее зовут Эва, у нее есть муж и любовник, а в этом треугольнике всегда кто-то лишний…

Афинские вечера

4 мая, во вторник, в 19.00 в театре «Версия» состоится показ комедийной и очень правдоподобной истории о жизни, такой, какая она есть. Вечная проблема «отцов и детей». Три поколения одной семьи пытаются найти общий язык друг с другом, при этом каждый отстаивает свою правду, свой выбор. Что победит: долг перед родителями, своим призванием или же личное счастье, желание завести семью, детей? Что в этой жизни главное, поможет разобраться главная героиня спектакля – прошедшая «огонь и воду», остроумная, мудрая и озорная Анна Павловна, которая поймет, поддержит, рассмешит, порой даже шокирует и внесет в эту благопристойную интеллигентную семью дух свободы.

«Птицы в музыке»

В среду, 5 мая, в 19.00 в органном зале Томской областной филармонии томскому зрителю представят невероятный концерт «Птицы в музыке».

Птицы в музыке – тема невероятно огромная. Имитация птичьих голосов – давние упражнении и в чем-то даже забавы композиторов, которые не могли пройти мимо чарующих голосов птиц. Ведь птичье пение необыкновенно музыкально: каждый вид пернатых выводит свою незабываемую мелодию, в которой есть и фиоритуры, и свои мелизмы, и которая звучит в определенном ритме и темпе.

Тема птиц романтического XIX века будет представлена вокальными сочинениями В. Крещенцо, Лилли Леманн, М. Глинки, П.И. Чайковского в исполнении солистов Томской филармонии – Екатерины Клеменс и Юлии Шинкевич. Завершит концерт юмористическое оригинальное органное сочинение «Радостная птичка» современного немецкого композитора Ханса-Андре Штамма.

Выставка икон Божией Матери

В четверг, 6 мая, в 15.00 в Томском художественном музее состоится торжественное открытие выставки «Царице моя Преблагая», на которой будут представлены около 80 икон Богоматери.

Экспозиция включает иконописные памятники из коллекции ТОХМ, храмов Томской митрополии и частных собраний города и области. Большинство образов выставки, созданных в Сибири или в иконописных центрах России, принадлежат XVII–XIX векам. Иконопись этого периода, который принято именовать поздним, до сих пор остается недостаточно изученной, вызывая в последнее время большой интерес как специалистов, так и всех тех, кому интересна история и культура своей страны.

На открытии выставки ожидаются митрополит Томский и Асиновский Ростислав.