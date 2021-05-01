Что будет работать на майские праздники 2021 в Томске

Некоторые организации перейдут на особый график работы.

23 апреля Владимир Путин объявил о том, что дни между майскими праздниками 1-3 мая и 8-10 мая включительно будут нерабочими. Таким образом, томичи получат беспрецедентно длинные выходные - 10 дней подряд. В связи с этим, некоторые организации перейдут на особый график. Рассказываем об изменениях режима работы организаций в Томске.

Почта России

Отделения Почты России Томской области будут отдыхать 1 и 9 мая. Обычный режим работы запланирован 2-го и с 4-го по 7-е числа, в остальные дни почта будет работать по особому графику.

8 мая в почтовых отделениях установленный график будет сокращен на один час. 3 мая почтовые отделения будут принимать клиентов по субботнему расписанию, а 10 мая – по воскресному.

Для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы – это необходимо для своевременной доставки пенсии и пособий. Уточнить расписание можно на сайте Почты России или в мобильном приложении.

Больницы Томской области

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая больницы и поликлиники Томской области будут работать по особому графику. Об этом сообщил облздрав в своем телеграм-канале. Также уточняется, что с 4 по 7 мая медучреждения будут работать в обычном режиме.

Работа «скорой помощи» в областном центре и районах останется круглосуточной и без изменений.

Напоминаем, что вызов бригады осуществляется с городского телефона - 03, с мобильного - 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит для самостоятельного обращения.

Травматологические пункты будут работать также круглосуточно. С детьми можно будет обратиться в БСМП № 2. Взрослым окажут помощь в горбольнице № 3, в поликлинике № 10, а также в ЦСМ «Клиника больничная».

Неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в областной клинической больнице. Офтальмологи также будут принимать в клинике СибГМУ. При острой зубной боли взрослым и детям помощь в круглосуточном режиме окажут в стоматологической поликлинике на улице Набережная реки Ушайки, 6.

МФЦ «Мои документы»

В период с 4 по 7 мая отделы МФЦ будут вести прием посетителей и работать по обычному графику, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в отделах МФЦ выходной.

Записаться на прием в отделы МФЦ, получить консультацию можно на сайте https://md.tomsk.ru, с помощью мобильного приложения: МОИДОКУМЕНТЫ.ОНЛАЙН, а также по единому номеру регионального центра телефонного обслуживания 8-800-350-08-50 (звонок бесплатный) и (3822) 602-999.

Центры занятости населения

Выходными в центрах занятости населения будут 6 дней - 1-3 мая и 8-10 мая. А с 4 по 7 мая центры будут работать в обычном режиме. Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться.

Работодатели могут подать вакансии в службу занятости онлайн через портал «Работа в России». На сайте для соискателей доступен банк вакансий.

В праздничные дни социальные службы будут работать по специальному графику

С 4 по 7 мая в центрах социальной поддержки населения Томской области прием будет проводиться в обычном порядке – по предварительной записи. С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая – выходные дни.

Социальные службы

Социальные работники, осуществляющие помощь пожилым людям на дому, с 1 по 10 мая придут к своим подопечным в те же дни, как и в обычный рабочий период (телефон для справок: (3822) 41-08-22).

Без выходных помощь будет оказываться людям без определенного места жительства в Центре социальной адаптации (телефоны (3822) 66-20-01, 67-83-93).

В департаменте социальной защиты населения Томской области с 4 по 7 мая «горячая линия» (3822) 60-27-99 будет работать в обычном режиме, а в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая — в режиме автоответчика. Обращения будут записываться, а после праздников специалисты ответят на те из них, в которых будут оставлены контакты.

Подразделения ГИБДД

В ГИБДД Томска изменился график работы с 1 по 10 мая. Не все услуги можно будет получить на майских праздниках – несколько дней в инспекции объявили выходными, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Так, зарегистрировать свой транспорт можно будет по предварительной записи через Госуслуги 3 мая с 9 утра до 16 дня. С 4-го по 7-е число с 8:00 до 17:00 также будут принимать по «живой очереди».

Обмен и выдача водительских удостоверений будет осуществляться с 4 по 7 мая с 08:00 до 17:00 часов – прием граждан осуществляется по предварительной записи через портал gosuslugi.ru, предварительной записи через терминал электронной очереди.

Получить свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов можно будет 5 мая с 8 утра до 17 вечера, а документа на внесения изменений в конструкцию транспорта – 6 мая с 8:00 до 17:00 часов.

Остальные дни в ГИБДД будут выходными. С 11 мая услуги можно будет получить по обычному расписанию.