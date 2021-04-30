Коронавирус в Томске, последние новости 30 апреля 2021 года: выздоровели 25, заболели 23, реабилитацию прошли свыше 1,5 тыс. жителей региона

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 140 человек.

30 апреля в Томской области общее число заболевших составило 32 124 человека. За сутки было выявлено 23 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 140, число умерших – 401 (+6 за истекшие сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 6 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, инсульт, инфаркт миокарда, хроническая ишемия головного мозга, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 22,1 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,02.

В коечном фонде свободно 22,1 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,02.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 мая. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201.

Берегите себя и окружающих людей

Продление режима ограничений губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, назвал необходимой мерой. Пандемия еще продолжается.

- Свыше 43 тыс. жителей региона уже поставили оба компонента прививки от коронавируса, почти половина – это люди старше 60 лет. Для массовой вакцинации мы организовали работу прививочных кабинетов и мобильных медицинских бригад в удаленных населенных пунктах и на предприятиях. Прививочная кампания продолжится и в майские праздники, чтобы еще больше людей поставили прививку. Но пока не будет сформирован коллективный иммунитет от коронавируса, мы вынуждены сохранять ряд ограничений. Даже в главный праздник нашей страны, в День Победы, не будем проводить парад, торжественный митинг и шествие «Бессмертного полка, – объяснил губернатор Сергей Жвачкин свое решение.

На период действия режима оперштаб рекомендует отказаться от проведения мероприятий с непосредственным присутствием граждан, включая предоставление услуг в местах массового скопления людей. Работодателям следует обеспечить санитарную безопасность на рабочих местах и контроль за самочувствием своих сотрудников, при возможности перевести часть коллектива на удаленный режим работы.

Пока не будет сформирован коллективный иммунитет от коронавируса, мы вынуждены сохранять ряд ограничений.

Оперштаб также напоминает, что в соответствии с постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах является обязательным на территории всех регионов России. Томская область не исключение.

О реабилитации и вакцинации

Статистика говорит о снижении количества зараженных коронавирусом в регионе. Но выписка из госпиталя – еще не конец борьбы за полное выздоровление. Организм нуждается в восстановлении. Реабилитацию после болезни на сегодняшний день прошло более полутора тысяч жителей региона. В среднем курс рассчитан на 14 дней. В зависимости от состояния пациента и тяжести заболевания, реабилитация проходит онлайн или амбулаторно. Очно пациенты занимаются лечебной физкультурой, проходят физиотерапевтические процедуры, массаж, психологическую коррекцию. Программа онлайн-реабилитации включает занятия лечебной физкультурой под контролем инструктора и работу с психологом для восстановления функций памяти и внимания.

Наиболее эффективной профилактикой новой коронавирусной инфекции является вакцинация. Томская область в течение 2 недель получит еще 24 070 доз вакцины от СOVID-19, в том числе 7 290 доз «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским НИИ вирусных инфекций «Вектор». Как и «Гам-КОВИД-Вак» (СпутникV), это двухкомпонентная вакцина, вводится дважды с интервалом в 21 день.

По данным Центра им. Гамалеи, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4% после введения первого компонента и 95% после введения второго. Предполагается, что антитела к COVID-19 сохраняются в организме в течение двух лет.

Томская область получит еще 24 070 доз вакцины от СOVID-19, в том числе 7 290 доз «ЭпиВакКорона».

По данным научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор», у получивших вакцину «ЭпиВакКорона» антитела вырабатываются в 94% случаев, вакцина защитит привившегося от СOVID-19 минимум на год