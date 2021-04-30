Что изменится для томичей с 1 мая 2021 года: штрафы за высадку детей, тесты для приезжающих и юбилейные выплаты

Сдача теста на коронавирус обязательна для россиян, возвращающихся в страну любым видом транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Съездил за рубеж – делай тест дважды

Россияне, приезжающие из-за рубежа, с 1 мая обязаны будут проходить двойное тестирование на коронавирус, говорится в постановлении Роспотребнадзора от 20 апреля 2021 года. По информации ведомства, гражданам РФ необходимо будет пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию РФ. Результаты теста должны быть отправлены на портал Госуслуг. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

С 15 апреля требование об обязательной сдаче ПЦР-теста на коронавирус и соблюдении изоляции до получения результатов исследования распространяется на всех россиян, возвращающихся в страну любым видом транспорта. Ранее этого требовали только от прибывших на самолетах, уточняет «Интерфакс».

За высадку юных «зайцев» – штраф

С мая за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае, вводятся штрафы. Как сообщается на официальном сайте Госдумы РФ, для водителя их размер составит 5 тыс. руб., для кондукторов или контролеров – от 20 до 30 тыс. руб.

Оставлять несовершеннолетнего из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо, считают парламентарии, поскольку это создает угрозу его жизни и здоровью. При этом кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребенка, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность. Если же ребенок едет в сопровождении взрослых, которые не платят за проезд, они будут обязаны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Новый закон постановил: недопустимо высаживать ребенка одного на дороге из-за неоплаченного проезда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Удаленка» для сотрудников 65+

С 1 мая удаленный формат работы для людей старших возрастных групп становится не обязательным, но рекомендованным. Напомним, в течение года в связи с распространением коронавируса действовали временные правила об обязательной «удаленке» для россиян в возрасте 65+, которые попадают в группу риска по инфекционным заболеваниям.

Эти ограничения власти намеревались отменить с 1 апреля 2021 года, уточняет «Российская газета», но затем продлили их до конца месяца. С мая принимать решение о переводе «возрастных» сотрудников на удаленку будут сами работодатели, исходя из эпидемиологической обстановки.

Ветеранам – выплаты к Дню Победы

Накануне Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты по 10 тыс. руб. Такая сумма выплачивается ежегодно в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года. Как ранее сообщалось, регионы могут устанавливать свои дополнительные выплаты для ветеранов за счет собственных бюджетов.

В Пенсионном фонде РФ сообщили, что разовые федеральные выплаты получат 33,2 тыс. россиян, которые принимали непосредственное участие в событиях 1941-1945 гг. и в настоящее время проживают в России и Прибалтике. Ветераны получат деньги вместе с обычными пенсиями, согласно графику. По данным регионального ПФР, в Томской области на конец февраля 2021 года насчитывалось 143 инвалида и участника ВОВ.

Вычет из НДФЛ можно будет оформлять автоматически, через личный кабинет на сайте налоговой службы. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Вычет для физлиц будет упрощен

Налоговый вычет из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам можно будет оформить автоматически, не собирая никаких документов и не посещая налоговую инспекцию. В Федеральной налоговой службе пояснили, что новая услуга будет доступна россиянам с 21 мая 2021 года.

Для оформления вычета понадобится заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. В отличие от действующего порядка, не понадобится заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и представлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет. При упрощенном порядке получения вычета срок проведения стандартной камеральной проверки сократится с трех месяцев до одного, а деньги вернутся на указанные плательщиком банковские реквизиты в срок до 15 дней вместо обычного месяца.

Власти «отпустят» цены на сахар

31 мая истекает срок действия соглашений о снижении и поддержании цен на сахар-песок. Напомним, в середине декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети договорились о сдерживании цен на продукты: сахар не может стоить дороже 36 руб. в опте и 46 руб. в рознице. Предполагалось, что соглашения будут действовать до конца первого квартала, однако позднее были продлены до 1 июня. Причина заморозки цен на сахар – резкий рост его стоимости: по данным Росстата, за 2020 год этот продукт подорожал на 64,54%.

Кроме сахара, аналогичные соглашения действуют по подсолнечному маслу. Цены на него заморожены на уровне 95 руб. и 110 руб. за литр (соответственно в оптовой торговле и в рознице). Как пишет «РГ», эти ограничения будут действовать до 1 октября 2021 года.