Пасха-2021: сколько потратят томичи на подготовку праздничного стола

Традиционно верующие в этот день красят яйца, готовят пасхи и куличи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из главных праздников христиан – Пасха – выпадает в этом году на 2 мая. Традиционно люди будут собираться семьями и готовить символические блюда – куличи и творожные пасхи, а также крашеные яйца. Разбираемся, сколько придется потратить жителям области на подготовку стола в 2021 году.

Цены в Томске кусаются

По данным Томскстата, стоимость набора продуктов для приготовления кулича за год увеличилась на 16,1% и сейчас составляет около 196 рублей. Сравним: в марте 2020 года она была равна 169 рублям. Творожная пасха также подорожала на 3% и теперь стоит около 503 рублей.

В целом, цены практически на все продукты для приготовления кулича и пасхи стали выше. Исключение составляет молоко – но и в этом случае стоимость изменилась меньше, чем на 1%. Мука подорожала на 18%, яйца и сахар на 41%, сливочное масло на 3%, маргарин на 24%. Немного повысились цены на сметану и жирный творог – примерно на 0,5%.

Больше всего за год подорожали сахар и яйца – на 41%. Фото: Мария ЛЕНЦ

По России ситуация не лучше

В стране средний чек пасхального набора составляет 427 рублей – сюда включены красители, яйца, творог и кулич. По информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», по сравнению с прошлым годом стоимость праздничного стола выросла также на 16%.

По данным компании, средний чек на покупках красителей для яиц повысился на 77%, затраты на куличи на 13%, яиц на 10%. Сократились лишь затраты на творог – на 5%.

Как сообщает Росстат, в прошлом году товарооборот на Пасху был меньше из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Тогда россияне реже посещали магазины, меньше покупали товаров из «пасхального набора».

– Но в апреле 2021 года ситуация кардинально изменилась – потребители возвращаются к привычным паттернам потребления. Более того, в этом году дни поста и Пасха наступили значительно позже, это также способствовало росту продаж, – приводят «Известия» слова представителей компании.

Пасха пройдет, а цены останутся? Как сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, во второй половине мая ожидается снижение спроса на яйца, а вместе с ним и цен. Летом показатели обычно снижаются до годовых минимумов. То же самое касается и молочной продукции – спад ожидается в мае-июне.

В среднем россияне на праздник потратят 427 рублей. Фото: Виктор Гусейнов

Как выбирать и хранить продукты

Управление Роспотребнадзора по Томской области советует жителям соблюдать рекомендации, чтобы праздник не был испорчен. В первую очередь, при покупке всех товаров смотрите на сроки годности.

Также пакеты с мукой не должны быть подмокшими и деформированными. При покупке творога, который является скоропортящимся продуктом, следует обращать внимание на условия хранения и температурный режим. Выбирая яйца, следует посмотреть на состояние скорлупы, воздушной камеры, желтка и белка. Дома сырые яйца нужно хранить в холодильнике: столовые – до 25 дней, диетические – неделю, готовые – не более 36 часов.

Для окрашивания можно использовать только разрешенные к применению пищевые синтетические красители. Среди природных красителей Роспотребнадзор рекомендует пользоваться луковой шелухой, краснокочанной капустой, свеклой, кофе, листьями шпината и крапивы, куркумой, паприкой, зеленым чаем, каркаде, ягодами черники и клюквы.