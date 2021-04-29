«Томь» разгромила «Чайку» на своем поле

Следующий матч «Томь» проведет уже 2 мая в гостях у «Оренбурга». Фото: Фото автора.

В среду, 28 апреля, в Томске состоялся матч 39-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «Чайкой». Встреча завершилась разгромным счетом 3:0.

В турнирной таблице ФНЛ на данный момент сложилась такая ситуация, что «Томи» каждый матч нужно выигрывать, потому что ПФЛ уже приоткрывает для нас свои двери. Очки терять ни в коем случае нельзя. Тем более в прошлом туре после поездки в Хабаровск томичи не досчитались 2 баллов – судья встречи «СКА-Хабаровск» - «Томь» не засчитал второй гол томичей, который помог бы одержать нам в той игре победу. Эти очки впоследствии могут стать роковыми.

Хотя «Чайка» и располагалась перед туром в таблице выше «Томи», это не должно было помешать томским футболистам максимально настроиться на игру и выйти на поле «заряженными» на все двести процентов. И как показал игра – так оно и было.

«Томь» с первых минут матча завладела инициативой. Уже на 19-й минуте встречи после подачи углового удара Иван Лапшов реализовал момент – 1:0. Затем «Чайка» попыталась забрать инициативу себе, но у них получались в основном фолы и желтые карточки. На перерыв команды ушли с минимальным счетом на табло – в пользу «Томи».

Второй тайм начался так же активно, и уже через 4 минуты Кирилл Косарев смог выйти один на один с вратарем соперника и пробить точно в сетку – 2:0. И тут тучи начали сгущаться не только над стадионом, но и над «Чайкой». Казалось, что скорее «Томь» забьет третий гол, чем гости смогут отыграть хотя бы один мяч. Так и случилось. На 69-й минуте Максим Дмитриев довел счет до разгромного – 3:0.

Давно табло «Труда» не видело такие большие цифры. Да и болельщики успели соскучиться по крупным победам. Не удивительно, что после финального свистка стадион долго скандировал «Молодцы!».

Впереди у «Томи» всего три матча, два из которых домашние. В каждой игре нужна победа. Так же многое будет зависеть и от «соседей» по турнирной таблице. Большое количество факторов должно сойтись, чтобы томская команда все же смогла зацепиться за спасительную строчку и остаться в ФНЛ. Матч с «Чайкой» вселяет надежду, что все получится. Да и главный тренер «Томи» Александр Кержаков на послематчевой пресс конференции уверенно заявил:

«Мы на правильном пути, все вместе. Я не разделяю сейчас команду и болельщиков – мы все вместе создаем результат». Эти слова сейчас очень важны для всех и как нельзя лучше отражают сложившуюся ситуацию. Будем верить до конца! Иначе - ничего не получится.

Следующий матч «Томь» проведет уже 2 мая в гостях у «Оренбурга» - одного из лидеров ФНЛ. Игра будет сложнейшая, пожелаем большой удачи и будем держать кулачки. Вперед, «Томь»!