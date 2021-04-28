В Томской области режим ограничений продлен до 31 мая

Распоряжение об этом сегодня подписал губернатор региона Сергей Жвачкин.

Сегодня, 28 апреля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, продлил действующий в регионе режим ограничений до 31 мая. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы правительства региона.

- Пока не будет сформирован коллективный иммунитет от коронавируса, мы вынуждены сохранить ряд ограничений. Даже в главный праздник нашей страны, в День Победы, не будем проводить парад, торжественный митинг и шествие «Бессмертного полка», – объяснил губернатор свое решение.

По словам главы региона, уже более 43 тысяч жителей Томской области поставили оба компонента прививки от Covid -19. Среди них почти половина людей старше 60 лет. Уточняется, что массовая вакцинация продолжится и в майские праздники.

Напомним, что режим ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции действует в регионе с весны прошлого года. Он неоднократно продлялся и изменялся. Последний раз власти пролонгировали его 26 марта - на срок до 30 апреля.

Действующий режим предусматривает использование масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. Это относится к общественному транспорту, общественным учреждениям, включая магазины, торговые центры, кафе и рестораны, а также другим учреждениям в сфере обслуживания.

По данным на 28 апреля, с начала пандемии в Томской области зафиксировано 32 076 случаев заражения коронавирусом, 395 жителей региона скончались, 31 095 выздоровели.