Томская частная охранная организация «Грозный» умело противодействует пожарам и нарушителям порядка

Сотрудники группы быстрого реагирования ЧОО «Грозный» И.П. Кравец и М.Т. Исмаилов.

Предприятие изначально создавалось как пожароохранное, вспоминает Роман Владимирович Алин, руководитель, создатель и соучредитель ЧОО «Грозный», капитан юстиции в запасе, выпускник Омской академии МВД.

- Долгое время мы занимались исключительно поставками в Томск, монтажом и сервисным обслуживанием охранно-пожарных систем (ОПС). Начинали с нуля, но быстро освоились, обзавелись многочисленной клиентурой, приобрели известность, - рассказывает он. - О расширении задумались тогда, когда заказчики один за другим стали интересоваться, оказываем ли мы еще и охранные услуги: мол, было бы удобно, если бы вы нас еще и охраняли. Поразмыслив, взвесив все за и против, решили создать в рамках существующего предприятия охранную фирму - произошло это ровно три года назад, в апреле 2018 года. Были приглашены бывшие коллеги по работе в правоохранительных органах, а также по рекомендациям знакомых другие специалисты. В результате с первых же шагов удалось создать отличную команду профессионалов. Некоторое время пребывали в раздумьях относительно названия, в итоге нарекли охранное предприятие «Грозный», что символизирует непримиримость и беспощадность по отношению к нарушителям порядка.

Сегодня ЧОО «Грозный» оказывает полный комплекс охранных услуг: физическую охрану (работу на постах и КПП), защиту граждан (личную охрану), охрану объектов имущества при транспортировке грузов, охрану объектов, имущества с одновременным проведением специализированных работ, юридические консультации, связанные с эксплуатацией объектов, обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий (как правило, совместно с отрядами Росгвардии), обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на местах, охрану объектов и имущества, а также охрану объектов в рамках проведения антитеррористических мероприятий.

Организация также выполняет полный спектр работ, связанных с монтажом и обслуживанием охранно-пожарных систем, систем оповещения, сигнализации, видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом. Имеются все необходимые для этого лицензии.

ГБР - гарантия безопасности

Организация охраняет множество объектов в Томске и Северске, при этом нередко сочетает оба свои вида деятельности на том или ином объекте. Полный комплекс услуг в этом случае сулит заказчику определенные выгоды. Во-первых, ему предоставляется скидка. Во-вторых, более слаженно и эффективно действует система наблюдения и оповещения (за счет взаимодействия противопожарных систем и систем безопасности), что в итоге повышает качество охранных и противопожарных услуг в совокупности.

ЧОО «Грозный» имеет в своем составе шесть групп быстрого реагирования (ГБР), работающих в связке с Росгвардией в рамках системы оповещения «Алмаз-Росгвардия». Это значит, что в случае, когда прибывшая на место ЧП ГБР не в состоянии справиться с численно превосходящей ее группировкой нарушителей, незамедлительно может быть вызван для подкрепления наряд Росгвардии (далеко не все охранные предприятия Томска связаны такого рода взаимодействием).

Все это, разумеется, осуществляется на официальном лицензионном уровне, что означает высокую степень квалификации и доверия к сотрудникам частной охранной организации «Грозный» со стороны государственных органов безопасности, спецслужб. И это неудивительно: штат организации укомплектован высокопрофессиональными сотрудниками, средний возраст которых составляет 35-40 лет. Это опытнейшие специалисты, все - охранники четвертого-шестого (наивысшего) разряда, то есть имеют право носить оружие и использовать его по назначению при обеспечении безопасности и правопорядка. Они владеют приемами рукопашного боя и других единоборств, словом, находятся в превосходной физической форме, обладают всеми необходимыми для работы умениями и навыками. А значит, способны обеспечивать идеальный порядок на вверенном объекте или территории.

Руководители ЧОО «Грозный» Р.В. Алин и Ю.Е. Грухвин с известным музыкантом А. Маршалом, которому сотрудники организации обеспечивали охрану на концерте, посвященному Дню томича в 2019 г.

В своем роде это талант

«Грозный» - быстро развивающаяся организация. Прежде всего это выражается в постоянном увеличении списка обслуживаемых предприятий и организаций. Растет и штат сотрудников, не только за счет охранников, но и за счет ИТР, специалистов в области обслуживания радиоаппаратуры и приборов, офисных работников (без них тоже никак не обойтись) и так далее. Организация продолжает уверенно и мощно набирать обороты.

Тем не менее, как отмечает Роман Владимирович, работать в сфере охранных услуг весьма непросто. В немалой степени из-за высокой конкуренции, но не только, говорит он:

- Работа с людьми - наиболее сложный вид деятельности. Нужно постоянно находиться в сфере интересов заказчиков, действовать с учетом их пожеланий, личных особенностей, характера, подстраиваться под них, при этом иной раз приходится переступать через себя, гасить личные амбиции. Но для нас незыблем закон: заказчик всегда прав.

Помимо этого, мы всегда в зоне риска - работа у нас опасная, стрессовая, очень ответственная, и это в большей степени относится к нашей противопожарной деятельности. Именно поэтому мы ведем строгий отбор при приеме на работу: люди должны понимать, куда они устраиваются. Думаю, работать в сфере охранных услуг удел далеко не многих. Охранять, обеспечивать безопасность граждан, имущества - это призвание, природная предрасположенность человека к такому виду деятельности, в своем роде талант. Именно таких людей мы и принимаем на работу в нашу организацию. Уверен, что дружный, высокопрофессиональный коллектив - основополагающая причина успешной и прогрессивной работы ЧОО «Грозный», - резюмирует Роман Алин.

И с юбилеем, и с праздником!

Роман Владимирович обратил внимание на приближение двух значимых событий:

- Сегодня, 28 апреля нашей организации исполняется три года, и в день юбилея мне бы хотелось поблагодарить своих сотрудников за их добросовестный труд. Друзья! Наша заслуга прежде всего в том, что мы выстояли в жесткой конкурентной борьбе и благодаря компетентности и трудолюбию смогли выйти на лидирующие позиции в своем виде деятельности. Уверен, благодаря накопленному опыту, сплоченности и инициативности мы и впредь будем уверенно расти и развиваться, оказывая квалифицированные охранные услуги населению!

Хочу поздравить работников и ветеранов пожарно-спасательных частей с Днем пожарной охраны РФ, который традиционно отмечается 30 апреля. Также поздравляю с профессиональным праздником работников предприятий, занимающихся продажей и монтажом охранно-пожарных систем, и в первую очередь сотрудников нашей организации! Считаю, что все мы имеем к этой дате прямое отношение, поскольку делаем одно большое общее дело, направленное на борьбу с огненной стихией. Желаю коллегам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, счастья, здоровья и благополучия!

г. Томск, дежурная часть: (3822) 97-64-64, groznii-tomsk@yandex.ru (почта), грозныйтомск.рф (сайт).

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