«Все за одного - один за всех!»: 30 апреля отмечается День пожарной охраны

Работа огнеборцев всегда была трудной и опасной, она входит в десятку наиболее рискованных специальностей.

30 апреля огнеборцы России отметят свой профессиональный праздник. В 1649 году царем Алексеем Михайловичем Романовым был издан «Наказ о градском благочинии», заложивший основы профессиональной пожарной охраны. За эти долгие годы пожарная охрана изменялась, реформировалась и совершенствовалась. Но смысл работы пожарных остается неизменным - спасение людей и имущества от огня.

История пожарной охраны Томска неразрывно связана с историей города и происходящими в нем событиями. На протяжении XVII-XVIII веков город так часто горел, что пожары для томичей стали обыденным явлением. Его отстраивали вновь и вновь, но скученность построек и дерево, как основной строительный материал, создавали предпосылки для новых пожаров.

Первая томская пожарная команда была сформирована лишь в июне 1819 года. Она состояла из 8 служителей, при них - 20 лошадей с нужной упряжью и пожарные инструменты. От пожаров за 1881-1882 гг. пострадали два наиболее заселенных района Томска - Заисточье (Татарская слобода) и Заозерье. Эти крупные пожары стали толчком для создания Томского добровольного пожарного общества (ТДПО), датой образования которого стало 23 мая (5 июня) 1882 года. Его деятельность в Томске была достаточно заметна и благородна.

Работа огнеборцев всегда была трудной и опасной, она входит в десятку наиболее рискованных специальностей. 24 часа в сутки пожарный на службе, не исключая ни одного дня в году.