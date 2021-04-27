Под Дамокловым мечом живет в Томске в аварийном доме многодетная семья

Одни в пустом полуразрушенном доме они находятся уже больше года. Фото: Пресс-служба ОНФ в Томской области

Недавно в «КП Томск» обратилась Евгения Сафарова, которая с семьей проживает в аварийном двухэтажном доме на ул. Осипенко, 3 по договору социального найма. Еще 30 сентября 2015 года городская жилищная комиссия вынесла вердикт: дом должен быть снесен, собственники квартир – обеспечены равнозначным жильем. Такового Сафаровы - Никитенко не получили. Хождение по инстанциям в поисках справедливости для них началось в 2019-м. Одни в пустом полуразрушенном доме они находятся уже больше года.

Ошибочка вышла?...

Жилье на Осипенко, 3 и снаружи, и внутри оставляет гнетущее впечатление: заколоченные досками окна, гнилая деревянная лестница, ведущая на второй этаж, в соседнем пустом подъезде постоянно бывают лица без определенного места жительства. Кто-то из них там ночует (возможно, что и выпивает), кто-то периодически совершает мародерские набеги на расселенные квартиры: тащат оттуда все, что бросили бывшие хозяева. Соседство не только беспокойное, но и откровенно страшное: всем известно, какой это «контингент». Взрослым не по себе, а дети в семье еще небольшие, их одних родители стараются надолго не отпускать.

Около 60 лет прожили Сафаровы – Никитенко в своей «трешке», здесь родилось и выросло не одно поколение большого дружного семейства. Жили бы, может, и дальше, да дом сгнил, ремонту не подлежит. Жилье муниципальное, в 1950-е годы его возводили как временное. Когда объявили о расселении, все соседи были рады. Смотрели квартиры, подписывали договора, разъезжались. Герои нашей статьи также осмотрели свой вариант, внимательно изучили документы. И вынуждены были отказаться от предложения. Но другого от мэрии не последовало. Дело дошло до судебного разбирательства.

- 1 апреля 2019 года решением суда администрацию Томска обязали предоставить нашей семье из 6 человек, в том числе троих несовершеннолетних детей, вне очереди, по договору социального найма, благоустроенную квартиру, отвечающую санитарно-гигиеническим и техническим нормам и правилам, общей площадью не менее 53,3 кв. м, и состоящую не менее, чем из трех комнат. Два года спустя решение суда надлежащим образом не исполнено, - рассказала Евгения Сафарова.

Что стало предметом спора? А вот что. По программе расселения ветхого и аварийного жилья семье Сафаровых – Никитенко предоставили квартиру на ул. Береговой, которая по количеству комнат уступала аварийной за счет кухни-студии (где, по мнению чиновников, тоже можно жить. А то, что в квартиру вселятся трое взрослых и трое разнополых детей, и где они должны размещаться, похоже, никого не волновало). Попытки решить вопрос мирным путем опять зашли в тупик.

На сайте Государственной корпорации по реформированию ЖКХ на странице о расселении дома на Осипенко, 3 указано, что спорная квартира двухкомнатная.

- В январе 2020 года мы обращались к заместителю мэра Алексею Макарову, но получили отписку, - отмечает глава семьи Станислав Никитенко. - В марте администрация подала иск о снятии нас с регистрационного учета, выселении и вселении в неравнозначную квартиру, не соответствующую критериям, обозначенным решением суда первой инстанции и действующему законодательству, в Кировский районный суд. 24 сентября суд отказал мэрии в удовлетворении иска в полном объеме, 23 декабря коллегия по гражданским делам Томского облсуда оставила апелляцию администрации без удовлетворения.

Впрочем, даже после этого ничего не изменилось, и 22 января 2021 года семья вновь обратилась в муниципалитет через интернет-приемную с требованием обозначить сроки исполнения решения суда; 19 февраля Сафаровыми – Никитенко был получен ответ: администрация Томска не согласна с ним и 18 февраля обратилась с жалобой в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове (у нас такого учреждения нет).

- Думаем, если бы мы не напомнили о своей проблеме в январе, мэрия бы обратилась в суд только в конце срока обжалования, что еще больше затянуло бы решение вопроса, - заключает Евгения Сафарова.

Около 60 лет прожили Сафаровы – Никитенко в своей «трешке», здесь родилось и выросло не одно поколение большого дружного семейства. Фото: Пресс-служба ОНФ в Томской области

«Сказка о потерянном времени»: спор разрешит новый суд

А пока суд да дело, многодетная семья остается один на один с проблемами. Постоянное присутствие в соседнем подъезде бомжей и мародеров, а также другие потенциальные напасти не дают молодой семье жить спокойно и воспитывать детей. В январе произошел пожар в соседнем доме по пер. Промышленному, 4. Кто может поручиться, что расселенное жилое здание по Осипенко, 3 тоже не станет жертвой огня? Такая опасность реально существует, и Сафаровы – Никитенко не могут закрывать на нее глаза.

Осенью 2020 года семье пришлось бороться за тепло в квартире: жильцы добились от администрации Томска подготовки пустующего дома к запуску системы отопления и подключения к сетям, так как делать это по своей инициативе мэрия не торопилась. Все помнят, какие холода стояли в регионе в декабре и январе. Неужели у ответственных товарищей хватило бы совести морозить троих детей в аварийном жилье, если бы не настойчивость их родителей?

- Конечно, мы не можем знать точно, но и в этом факте видим намеренное бездействие муниципалитета как собственника жилого дома, - резюмируют Евгения и Станислав. - Нас как будто пытаются вынудить принять неравнозначную квартиру взамен аварийного жилья, или переселить в маневренный фонд. Также считаем дискриминацией тот факт, что соседей из двухкомнатных квартир, независимо от числа жильцов, переселили в полноценные двухкомнатные квартиры с отдельной кухней, тогда как нам равнозначное жилье город предоставлять не спешит.

Редакция «КП Томск» вместе с Сафаровыми – Никитенко обратилась в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) для содействия в решении злободневной проблемы. Эксперты отреагировали оперативно, побывав на Осипенко, 3.

- Если б мэрия была права, семью выселили бы в принудительном порядке. Значит, требование томичей законно, - прокомментировал ситуацию Владимир Фурсин, член регионального штаба ОНФ, юрист в сфере ЖКХ и жилищного законодательства.

Общественники направили обращение в горадминистрацию с предложением исполнить решение суда в ближайшее время и предоставить Сафаровым - Никитенко равнозначную квартиру. Как пояснили активистам ОНФ в мэрии, на сегодняшний день размещен аукцион на приобретение трехкомнатной квартиры на вторичном рынке жилья. «Если суд сочтет требования семьи справедливыми, мы будем приобретать эту квартиру», - заявили чиновники.

Общественники направили обращение в горадминистрацию с предложением исполнить решение суда в ближайшее время и предоставить Сафаровым - Никитенко равнозначную квартиру. Фото: Пресс-служба ОНФ в Томской области

Постскриптум

Когда материал был готов к публикации, супруги Сафаровы – Никитенко предоставили редакции копию ответа облпрокуратуры на их обращение в прокуратуру Кировского района о неисполнении решения суда. «Доводы… нашли свое подтверждение, - в частности, сказано в документе. – …В связи с выявленными нарушениями закона, прокуратурой Томска и. о. мэра города внесено представление об их устранении».

От себя добавим: «КП Томск» не оставляет без внимания ситуацию и будет следить за развитием событий