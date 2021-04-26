Коронавирус в Томске, последние новости 26 апреля 2021 года: за сутки выздоровело 9 жителей

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 9 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 064 человек.

26 апреля в Томской области общее число заболевших составило 32 025 человек. За сутки было выявлено 22 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 9 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 064, число умерших – 391.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 28,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,94.

В коечном фонде свободно 28,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,94.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 апреля. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,6.